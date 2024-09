Mecz Ligi Narodów przerwany. Interweniowała policja

W meczu drugiej kolejki dywizji C Ligi Narodów Kosowo mierzyło się w Larnace z Cyprem. W pewnym momencie kibice gospodarzy wywiesili transparent z napisem: ”Kosowo jest serbskie”. Mecz został wstrzymany, a interweniować musiała policja, która zdjęła baner.

W drugiej kolejce dywizji C Ligi Narodów Kosowo mierzyło się na wyjeździe z Cyprem. Wcześniej Kosowianie zostali rozbici w Prisztinie przez Rumunię (0:3), a Cypryjczycy pokonali w Kownie Litwę 1:0. Podczas meczu rozgrywanego w Larnace można było spodziewać się politycznych haseł. To dlatego, że Cypr formalnie nie uznaje niepodległości Kosowa, które te uzyskało w 2008 roku. I takowe padały z trybun stadionu AEK-u.

Przy wyniku 2:0 dla Kosowa, który widniał już po 20 minutach, grupa cypryjskich ultrasów ze skrajnej prawicy wywiesiła transparent: ”Kosowo jest serbskie”. Co więcej, zawarte w zdaniu ”Kosovo is Serbia” litery ”S” zapisane były w stylu symbolu nazistowskiego ugrupowania SS. Krótko po wywieszeniu tego transparentu mecz został przerwany. Zainterweniowała policja, która ściągnęła baner. Kosowianie zagrozili, że nie będą grali, jeżeli hasło nie zostanie usunięte. To powtarzający się problem. Rok temu kibice rumuńscy także wywiesili taki napis. Wtedy piłkarze z Kosowa opuścili boisko.

Far right hooligans in Cyprus with banner “Kosovo is Serbia” (in Nazi SS style) stoped by Cypriot police in the ongoing match with Kosovo after intervention by referee. Kosovo is leading 3:0, courtesy of good goals by @MuriqiVedat & @milotrashica pic.twitter.com/keB6cIAE9G

— Petrit Selimi (@Petrit) September 9, 2024