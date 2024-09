Rusza Puchar Interkontynentalny – następca Klubowych Mistrzostw Świata

Prawie trzy miesiące potrwa ruszający w niedzielę 22 września Puchar Interkontynentalny 2024. Impreza zastąpiła coroczne Klubowe Mistrzostwa Świata. Poznaliśmy też gospodarza decydujących spotkań. Będzie nim Katar, czyli organizator mistrzostw świata 2022.

Warto powiedzieć, że Klubowe Mistrzostwa Świata zostały rozbite na dwa turnieje. W 2024 roku w zmodyfikowanej formule odbędzie się wznowiony po dwudziestu latach przerwy Puchar Interkontynentalny. Należy dodać, że ten turniej rozgrywany w latach 1960-2004 był starciem zwycięzcy Pucharu Europy Mistrzów Krajowych/Ligi Mistrzów z wygranym Copa Libertadores (południowoamerykańska wersja LM). Obecna wersja Pucharu Interkontynentalnego będzie przypominać „stare” KMŚ. To znaczy w turnieju zagrają najlepsze zespoły z każdej kontynentalnej wersji LM w sezonie 2023/2024, jednak tym razem nie wystąpi drużyny reprezentująca gospodarza imprezy.

KMŚ nie zostały jednak zlikwidowane. W 2025 roku ta impreza odbędzie się w zupełnie innej formule. Zawody z udziałem trzydziestu dwóch zespołów odbędą się w USA od 15 czerwca do 13 lipca. Drużyny awansowały do turnieju, dzięki wygranej w kontynentalnych wersjach LM w ostatnich czterech lat (2021-2024) lub z odpowiednio wysokiego rankingu klubowego w latach 2021-2024. Znamy większość uczestników turnieju, w którym wystąpią m.in. Real Madryt, Manchester City, Seattle Sounders FC czy Urawa Red Diamonds Macieja Skorży.

Everything you need to know about the FIFA Club World Cup 2025: pic.twitter.com/cmaFi3MRql

KMŚ w starej formule odbywały się w grudniu, miały jednego gospodarza i rozgrywano wówczas siedem spotkań. Natomiast Puchar Interkontynentalny potrwa dłużej, ale będzie mieć więcej krajów organizatorów oraz mniej spotkań. Mecz pierwszej rundy turnieju pomiędzy Al-Ain z Auckland City odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już 22 września. Natomiast spotkanie drugiej rundy, w którym zagrają egipskie Al-Ahly oraz wygrany starcia pierwszego starcia Pucharu Interkontynentalnego zostanie rozegrane w Kairze 29 października.

Awaiting the arrival of Hernan Crespo coach of @alainfcae_en to be followed by @AucklandCity_FC coach Albert Riera . The teams meet tomorrow in the first round of the 2024 FIFA Intercontinental Cup here in Al Ain in the United Arab Emirates. pic.twitter.com/PBWehsou6U

As of 2024, there will be an annual FIFA club competition – the FIFA Intercontinental Cup.

The tournament will feature all current confederation premier club competition champions and concludes with a final at a neutral venue between the UEFA Champions League winners and the… pic.twitter.com/rIspRAl7Zq

