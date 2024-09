Reprezentant Polski autorem komicznego samobója

Występujący w Huddersfield reprezentant Polski Michał Helik nie ma ostatnio najlepszej prasy. Niespełna miesiąc temu informowaliśmy o fatalnym występie Polaka w meczu 1/32 finału EFL Cup przeciwko Walsall. Michał Helik pojawił się na boisku w drugiej połowie, by wspomóc obronę po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał jego kolega z zespołu i strzelił bramkę samobójczą. Sytuacja się powtórzyła, reprezentant Polski znów wpisał się na listę strzelców, lecz nie tą, na którą powinien.

Huddersfield, w którym od 2022 roku gra siedmiokrotny reprezentant Polski, obecnie występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym. Po poprzednim sezonie spadło z Championship do League One. Wychowanek Ruchu Chorzów, Michał Helik, zdobył aż dziewięć goli, co jest imponującym osiągnięciem jak na środkowego obrońcę. Jednak Helik był częścią drugiej najgorszej defensywy w lidze – Huddersfield w 46 meczach straciło aż 77 bramek. Gorsze pod tym względem było tylko Rotherham United, które już na początku nowego roku straciło szanse na utrzymanie w lidze.

🏆 @MichalHelik has been named our Blue & White Members' Player of the Year!

Going one better than in 2022/23 where he was named runner-up, the central defender is also our reigning Hargreaves Memorial Player of the Year.

Congratulations, Michy 👏#htafc

— Huddersfield Town (@htafc) April 24, 2024