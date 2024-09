Ole Gunnar Solskjaer przyznał że powrót Ronaldo do United był błędem

Cristiano Ronaldo w 2021 roku drugi raz w swojej karierze związał się z Manchesterem United. Ole Gunnar Solskjaer, który pełnił wówczas rolę trenera „Czerwonych Diabłów” po czasie wyznał, że ponownie pojawienie się Portugalczyka na Old Trafford mogło być błędem, które kosztowało go posadę.

Crisiano Ronaldo pierwszy raz został piłkarzem Manchesteru United w 2003 roku. Przeniósł się on ze Sportingu za 19 milionów euro. To właśnie wtedy rozwinął swój talent stając się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Podczas pobytu na Old Trafford wygrał swoją pierwszą Złotą Piłkę w 2008 roku oraz Ligę Mistrzów w sezonie 2007/2008. W 2009 roku przeniósł się do Realu Madryt za rekordowe wówczas 94 miliony euro, a dziewięć lat później trafił do Juventusu.

„Czerwone Diabły” od czasu odejścia Sir Alexa Fergusona w 2013 roku cały czas mają problem z odnalezieniem jego godnego następcy. Choć w ostatnich 11 latach zdobyli sześć trofeów, wciąż nie udało im się wygrać w Premier League. W 2018 roku United po zwolnieniu Jose Mourinho przejął były piłkarz tego klubu – Ole Gunnar Soskjaer. Norweg początkowo był opcją tymczasową, jednak dzięki dobrym wynikom został pełnoprawnym trenerem drużyny. Zajmował kolejno szóste, trzecie oraz drugie miejsce na koniec sezonu ligowego.

Podczas niedawnego Oslo Business Forum Solskjaer przyznał, że ponowne pojawienie się Cristiano Ronaldo w United mogło być błędem, którego mógło kosztować go nawet posadę. Jego zdaniem osoba Portugalczyka w zespole mogła wpłynąć na innych zawodników, którzy mogli poczuć się mniej ważni. 39-latek dołączył ponownie do „Czerwonych Diabłów” w 2021 roku właśnie za kadencji norweskiego szkoleniowca.

Mowa była o Cristiano, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie w ciągu ostatnich 15 lat. Grałem z nim, on grał dla Manchesteru United i ma tu historię, a teraz opuszcza Juventus. Stwierdziliśmy, że nie możemy pozwolić mu pójść do Manchesteru City, bo prawdopodobnie strzeli tam nawet więcej goli niż teraz robi to Erling Haaland. Więc rozmawiałem z Cristiano i ściągnęliśmy go do klubu, ale myślę, że być może wpłynęło to negatywnie na szatnię, zaburzyło dynamikę zespołu. Być może inni piłkarze poczuli się mniej ważni. To zrozumiałe, gdy do drużyny trafiła jedna z największych gwiazd świata. On spisał się dobrze, był w tamtym sezonie najlepszym strzelcem, zdobywając chyba 24 gole, ale ja byłem bez pracy dziesięć tygodni później.

Ponowna przygoda Ronaldo w United nie potoczyła się po jego myśli. W pierwszym sezonie z nim w składzie zajęli dopiero szóste miejsce w lidze. W kolejnych rozgrywkach Portugalczyk nie miał najlepszych relacji z nowym trenerem – Erikiem ten Hagiem. Holender nie dawał Ronaldo tak wiele czasu na boisku, jak ten sobie tego życzył, co powodowało u niego dodatkową frustrację. 39-latek po głośnym wywiadzie u Piersa Morgana w którym obnażył trenera oraz właścicieli klubu rozwiązał swoją umowę i przeniósł się do Al-Nassr.

🗣️ "Maybe other players felt less important" Former Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer believes that in hindsight, signing Cristiano Ronaldo may have been a mistake during his time at the club 🔴 pic.twitter.com/LnKQ36KEcx — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 27, 2024

Solskjaer znowu trenerem Manchesteru United?

Poprzedni sezon pod wodzą Erika ten Haga był dla Manchesteru United naprawdę słaby. Choć klub wygrał Puchar Anglii, to w lidze zajął dopiero ósme miejsce – najniższe w historii ich występów w Premier League. Do tego doszło wstydliwe ostatnie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów za plecami FC Kopenhagi i Galatasaray. W trakcie przerwy między rozgrywkami posada Holendra była ciągłym temat spekulacji. Ostatecznie zachował posadę i nawet przedłużył kontrakt o rok, jednak na początku tego sezonu jego zespół znów nie prezentuje się najlepiej.

W ostatnim czasie znów pojawiły się doniesienia o możliwym zwolnieniu ten Haga. W obliczu niepewnej przyszłości Holendra Ole Gunnar Solskjaer został zapytany, czy rozważyłby ponowną opcję dołączenia do klubu, gdyby nadeszła taka oferta. „Jeśli rodzina prosi, odpowiadasz “tak” każdego dnia. To niestosowne rozmawiać o posadzie innych, ale oczywiste jest, że odpowiedziałbym tak” – przyznał Norweg. Ole Gunnar Solskjaer od czasu zwolnienia z Manchesteru United w 2021 roku cały czas nie podjął pracy w żadnym klubie. Obecnie pełni rolę analityka meczowego UEFA.



🚨 Ole Gunnar Solskjær was asked if he’d accept to return to Man United as manager. "I don't like to talk about other manager's jobs, but yes”. “Of course, I would!”, says via @FAFiltvedt. pic.twitter.com/lEvNXLM7vZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2024

Fot. PressFocus