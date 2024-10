Znamy sędziego meczu Polska – Chorwacja

Hiszpan Alejandro Hernández poprowadzi mecz czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów Polska – Chorwacja. 41-latek ma w dorobku jeden mecz z udziałem polskiej reprezentacji. Przed dwoma laty poprowadził mecz Polska – Holandia (0:2), również rozegrany w ramach fazy grupowej Ligi Narodów. Z kolei reprezentacji Chorwacji nigdy wcześniej nie sędziował.

Alejandro Hernández sędzią meczu Polska – Chorwacja

Od kilku dni wiemy, że mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów pomiędzy Polską a Portugalią poprowadzi Holender Serdar Gözübüyük. Teraz dowiedzieliśmy, że sędzią naszego domowego starcia z Chorwacją będzie Hiszpan Alejandro Hernández. 41-latek od 2012 roku sędziuje na poziomie La Liga i ma na koncie ponad 200 poprowadzonych meczów hiszpańskiej ekstraklasy. W kwietniu 2016 roku poprowadził wygrane przez Real Madryt 2:1 na Camp Nou ”El Clasico”.

Sędzią międzynarodowym został w 2014 roku, a pięć lat później gwizdał w pierwszym meczu o stawkę na seniorskim poziomie. Mowa o starciu w eliminacjach EURO 2020 pomiędzy Łotwą a Austrią, który Łotysze wygrali 1:0. Łącznie sędziował cztery mecze eliminacji mistrzostw Europy, z czego pozostałe trzy w eliminacjach do EURO 2024. Również cztery razy poprowadził mecze eliminacji mistrzostw świata 2022.

W 2022 roku zadebiutował w Lidze Narodów i jak dotąd ma dwa mecze tych rozgrywek. Ostatni raz w Lidze Narodów sędziował we wrześniu 2022 roku i było to w meczu… Polska – Holandia (0:2). Pokazał wówczas pięć żółtych kartek, ale tylko jedną naszemu reprezentantowi – Wojciechowi Szczęsnemu. Był to jego jedyny mecz z udziałem reprezentacji Polski. W meczu reprezentacji Chorwacji wcześniej jeszcze nie sędziował.

Co jeszcze gwizdał?

W 2016 roku poprowadził rewanżowy mecz Superpucharu Hiszpanii, w którym Barcelona pokonała Sevillę 3:0 (5:0 w dwumeczu). Rok później został wybrany najlepszym sędzią La Liga w sezonie 2016/17. Wcześniej – w sezonie 2011/12 wybrano go najlepszym sędzią na poziomie Segunda Division. W sezonie 2021/22 poprowadził finałowy mecz Pucharu Króla, w którym Real Betis pokonał 5:4 w serii rzutów karnych Valencię (1:1 po 120 minutach).

W tym sezonie poprowadził jak dotąd cztery mecze La Liga, w których pokazał łącznie 21 żółtych kartek, czyli średnio pięć na mecz. Jego średnia żółtych kartek w La Liga wynosi sześć na mecz. To sporo. Dodatkowo w tym sezonie poprowadził grupowy mecz Ligi Europy pomiędzy Galatasaray a PAOK-iem (3:1) i dwa mecze Ligi Mistrzów – mecz pierwszej rundy fazy play-off eliminacji pomiędzy Midtjylland a Slovanem Bratysława (1:1) oraz mecz pierwszej kolejki fazy ligowej Juventus – PSV (3:1).

Starcie Polska – Chorwacja rozpocznie się we wtorek 15 października o godzinie 20:45. Relacja prosto ze Stadionu Narodowego w Warszawie będzie dostępna na stronie Futbol News.

fot. PressFocus