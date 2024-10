Anglia wciąż bez selekcjonera. Lee Carsley chce odejść

Anglia po przegranym finale EURO 2024 ma spory problem. Wciąż nie znamy bowiem nazwiska nowego selekcjonera. Po turnieju z posady po niemal ośmiu latach zrezygnował Gareth Southgate. Tymczasowo go zastąpił Lee Carsley, czyli dotychczasowy opiekun kadry do lat 21. Ten jednak wprost przyznał, że nie pchał się do posady w pierwszej reprezentacji i po listopadowym zgrupowaniu odejdzie ze stanowiska.

Gareth Southgate przejął reprezentację Anglii pod koniec września 2016 roku po tym, jak w wyniku skandalu po zaledwie jednym meczu rozstano się z Samem Allardyce’em. Chodziło o aferę przyjęcia łapówki za pomoc w obejściu przepisów. Allardyce padł ofiarą prowokacji dziennikarzy „The Daily Telegraph”. Początkowo Southgate miał być tymczasowym selekcjonerem, lecz dzięki dobrej grze Anglii pod jego wodzą został zatrudniony na stałe. Podczas jego kadencji Anglia dwa razy dotarła do finału mistrzostw Europy, zdobyła brąz Ligi Narodów, a na mistrzostwach świata dotarła do półfinału i ćwierćfinału.

Po EURO 2024 przyszedł jednak czas na rozstanie. Sam Southgate złożył rezygnację ze swojej funkcji. Następnie rozpoczęła się giełda nazwisk potencjalnego następcy. Pojawiały się takie kandydatury: Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Eddie Howe, czy Graham Potter. Angielska federacja poszła jednak tą samą drogą, co w 2016 roku i tymczasowo zatrudniła Lee Carsleya. Ten wcześniej przez trzy lata był selekcjonerem kadry Anglii U21. W tym przypadku nie będzie powtórki z rozrywki, bowiem Carsley wkrótce opuści pierwszą drużynę.

Lee Carsley w przeszłości był solidnym zawodnikiem. Najbardziej zasłynął z gry w Evertonie, w którym rozegrał prawie 200 spotkań. Od lat z sukcesami próbuje swoich sił jako trener. Od pewnego czasu pnie się po kolejnych szczeblach w angielskim związku. 50-latek odpowiadał już za prowadzenie kadry U20 oraz U21. Latem 2024 roku tymczasowo przejął obowiązki selekcjonera pierwszej reprezentacji.

Za Carsleyem przemawiały sukcesy z piłce młodzieżowej. W 2023 roku wywalczył z kadrą U21 mistrzostwo Europy. Wobec tego nie jest niczym dziwnym, że angielska federacja zdecydowała się dać mu szansę pracy z pierwszą reprezentacją. Carsley postanowił jednak nie brać udziału w wyścigu o posadę selekcjonera. FA opublikowała ogłoszenie o poszukiwaniu selekcjonera, ale Irlandczyk nie wysłał swojego zgłoszenia.

