Odrodzony Kimmich z wielkim jubileuszem

Do niedawna Joshua Kimmich był wypychany z Bayernu Monachium na wszelkie możliwe sposoby – kibice, eksperci oraz dziennikarze mieli już „dość” pomocnika w zespole rekordowego mistrza Niemiec, do tego stopnia, że pojawiało się wiele plotek i spekulacji o odejściu zawodnika. Sam piłkarz również odpowiadał zwykle dyplomatycznie, kiedy pytano go o przyszłość, ale teraz, wszystko wskazuje na to, że popularny „Jo” odzyskał najlepszą formę sprzed lat.

Kimmich znów bohaterem w Monachium

Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że zmiana trenera w Monachium wyszła wszystkim na dobre, a już na pewno skorzystał na tym Joshua Kimmich, który znów prezentuje się jak za dawnych lat, dyrygując grą „Bawarczyków” wzdłuż i wszerz. Co więcej Niemiec od początku sezonu 2024/2025 znajduje się na ustach wszystkich – głównie za sprawą swoich występów oraz nieocenionego wpływu na grę Bayernu.

🇩🇪 Joshua Kimmich (Bayern München, 29)

📊 vs Top 7 League Midfielders, per 90 🥇 Passes – 1st

🥇 Forward passes – 1st

🥇 Short passes – 1st

🥇 Progressive passes – 1st

🥇 Passes to final third – 1st 👉 https://t.co/bvPaE2pmHR https://t.co/vlnecbFBKA pic.twitter.com/V66U2wYWeT — DataMB (@DataMB_) October 19, 2024

Pomocnik, który może z powodzeniem grać również na prawej obronie, przyznał niedawno, że znajduje się w najlepszym okresie swojej kariery i zamierza to kontynuować tak długo, jak to tylko możliwe. Z kolei w ostatnim meczu ligowym przeciwko VfB Stuttgart, który monachijczycy wygrali pewnie i zasłużenie 4:0, Kimmich mógł świętować nie tylko zwycięstwo nad wicemistrzami Niemiec, ale i również kolejny jubileusz, albowiem był to jego dokładnie 400. występ w karierze w bawarskim klubie! Dorobek 29-latka w FCB prezentuje się następująco w tym czasie:

400 spotkań

42 bramki

107 asyst (dane za „Transfermarkt”, który dolicza np. wywalczone i zamienione na gole karne)

8x Mistrz Niemiec

6x Superpuchar Niemiec

3x Puchar Niemiec

Liga Mistrzów

Klubowe Mistrzostwa Świata

Superpuchar Europy

− Oczywiście, jest to dla mnie miły jubileusz i kolejny kamień milowy w mojej karierze w Bayernie. Jestem bardzo dumny, że mogłem już rozegrać tyle spotkań dla takiego klubu jak FCB. Bez wątpienia to coś miłego dla mnie – stwierdził Joshua Kimmich, kiedy poproszono go o kilka słów na temat swojego jubileuszu.

Warto odnotować, iż od momentu swojego debiutu na niemieckich boiskach (w sierpniu 2015 roku), tylko jeden zawodnik spośród wszystkich obecnie występujących w Bundeslidze wystąpił w większej liczbie spotkań – Thomas Mueller (411).

400 – Joshua Kimmich bestreitet sein 400. Pflichtspiel für den FC Bayern München – seit seinem Debüt im August 2015 bestritt unter allen Bundesliga-Spielern nur Thomas Müller mehr Pflichtspiele (411. heute) als er. Unverzichtbar. @FCBayern pic.twitter.com/eiT4IAfIUl — OptaFranz (@OptaFranz) October 19, 2024

Nowa umowa jeszcze w tym roku?

Choć jeszcze pod koniec sezonu 2023/2024 wszystkie znaki na niebie wskazywały, że Joshua Kimmich jest bliski opuszczenia rekordowego mistrza Niemiec, głównie za sprawą Thomasa Tuchela, to obecnie pojawiają się kolejne doniesienia, że pomocnik jest bliski podpisania nowego kontraktu z Bayernem Monachium!

Niedawno ceniony i znany dziennikarz Florian Plettenberg z niemieckiego „Sky”, który jest uznawany przez fanów FCB za swego rodzaju „medium” w przypadku doniesień związanych z „Bawarczykami”, poinformował w programie „Transfer Update – die Show”, że rozmowy klubu z Joshuą (nie ma żadnego agenta, lecz sam reprezentuje swoje interesy bez żadnych pośredników) w sprawie nowego kontraktu przebiegają bardzo dobrze!

Dla Maxa Eberla i spółki, nowa umowa dla 29-latka jest priorytetem obok kwestii przyszłości Jamala Musiali. Na ten moment szanse na dłuższy pobyt i przedłużenie umowy Niemca są bardzo wysokie. Szacuje się, że szanse na pozostanie Joshuy wynoszą około 80%. Co więcej mówi się, że jeszcze w tym roku Kimmich (najpewniej w grudniu) złoży podpis pod nowym i długoterminowym kontraktem (obecny jest ważny do końca czerwca przyszłego roku)!

„Joshua Kimmich is in very, very good talks with Bayern about an contract extension. Bayern has changed everything for him and assured that he will lead Bayern into the future“🔴🤝 (@SPORTBILD) pic.twitter.com/oCQFXm7mtz — 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) October 10, 2024

− Oczywiście czasami był krytykowany, ale Kimmich jest wzorowym profesjonalistą. Żyje tą pracą na sto procent. Jest liderem i bierze na siebie odpowiedzialność. Krytyka uczyniła go jeszcze silniejszym – zachwyca się Lothar Matthaeus.