Ciekawe powołanie do kadry Polski. Szkolił się w USA, ma ojca Senegalczyka

16-letni Adam Basse tuż przed 17. urodzinami otrzymał dwa prezenty. W miniony weekend zadebiutował w Ekstraklasie, a teraz został powołany do kadry Polski U18. Jego przypadek jest niezwykle intrygujący. Ma ojca Senegalczyka, a szkolił się w USA. Wybrał jednak reprezentowanie Polski – kraju, z którego pochodzi jego mama.

Ciekawy przypadek reprezentanta Polski U18

4 listopada Adam Basse obchodzić będzie dopiero 17. urodziny. Młody napastnik może mówić o udanym prezencie urodzinowym, bowiem najpierw w sobotę 26 października zadebiutował w polskiej Ekstraklasie, a kilka dni później otrzymał powołanie do kadry U18. W 80. minucie meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa (0:0) zmienił Sebastiana Musiolika. Zaledwie dwa dni przed meczem z Rakowem został włączony do kadry Śląska na rozgrywki Ekstraklasy, bowiem dopiero wtedy udało się go zarejestrować.

Wcześniej był zawodnikiem trzecioligowych rezerw oraz drużyny U19, która występuje w Centralnej Lidze Juniorów. Do Wrocławia trafił w końcówce sierpnia 2024 roku z akademii New York City FC. Zanim trafił do juniorów klubu z Nowego Jorku był zawodnikiem akademii Cedar Stars. Polska jest jego pierwszym zagranicznym krajem, w którym występuje, bowiem przez całe życie grał w Stanach Zjednoczonych, gdzie się urodził i wychował. Młody piłkarz podpisał ze Śląskiem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.

Adam Basse nowym piłkarzem Śląska 🇵🇱 📝 16-letni napastnik, który do tej pory był zawodnikiem New York City, podpisał kontrakt 2+1 i może być brany pod uwagę do gry zarówno w drugim, jak i pierwszym zespole ☑️ Witamy w #TwierdzaWrocław, Adam! 👋 pic.twitter.com/7Ro3KyHNw4 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 31, 2024

– To świetne uczucie pojawić się na boisku na takim stadionie, przy takiej publiczności. Kiedy postawiłem pierwsze kroki na murawie, byłem trochę zestresowany, ale wraz z upływem minut te nerwy puszczały. To było piękne – mówił po debiucie w Ekstraklasie Basse.

Dla obchodzącego wkrótce 17. urodziny napastnika mecz z Rakowem był oficjalnym debiutem w seniorskim zespołem Śląska, ale nie pierwszym występem w dorosłej drużynie WKS-u. Podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej rozegrał całą drugą połowę w sparingu z GKS-em Tychy i już w pierwszej minucie po przerwie strzelił gola na 1:1.

Ależ dni dla tego chłopaka! 🤯 Adam Basse w sobotę zadebiutował w @_Ekstraklasa_, a dzisiaj otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 18! Trzymamy kciuki! Więcej 👇 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) October 28, 2024

Teraz ten utalentowany napastnik będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności w młodzieżowej reprezentacji Polski, którą wybrał ponad USA i Senegal. Oprócz reprezentowania USA miał możliwość gry dla Senegalu, bowiem jego ojciec pochodzi z tego afrykańskiego kraju. Basse wybrał jednak reprezentowanie kraju jego mamy, czyli właśnie Polski.

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 18 Łukasz Sosin – który pełni tę funkcję od lipca br. i poprowadził jak dotąd kadrę U18 w czterech meczach – powołał go na listopadowy turniej, który odbędzie się w hiszpańskiej Oliwie. W piątek 15 listopada o godzinie 11:00 Polacy zmierzą się z Anglią, a cztery dni później zagrają w finale bądź meczu o trzecie miejsce z kimś z pary Belgia/Niemcy.

fot. PressFocus