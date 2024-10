Klubowi koledzy Polaka aresztowani. Wstawił się za nimi… prezydent kraju

Były młodzieżowy reprezentant Polski Konrad Michalak od kilku tygodni jest zawodnikiem egipskiego Zamalek SC. Niedawno klub uczestniczył w rozgrywanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Superpucharze Egiptu. Po awansie do finału jego dwóch klubowych kolegów zostało aresztowanych za sprzeczkę ze służbami porządkowymi. Teraz ułaskawił jednak prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Superpuchar Egiptu po raz kolejny rozegrano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ostatecznie wygrał go mistrz kraju Al Ahly, który w finale pokonał Zamalek SC po serii rzutów karnych. Zamalek, w barwach którego od kilku tygodni występuje Konrad Michalak, do finału awansował po pokonaniu w półfinale po serii rzutów karnych Pyramids FC. W finałowej rywalizacji z największym rywalem – Al Ahly – Zamalek nie mógł skorzystać z dwóch piłkarzy – Mostafa Shalaby oraz Nabila Dungi.

To dlatego, że zawodnicy, a także dyrektor sportowy Abdelwahed El-Sayed zostali zatrzymani i oskarżeni o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, który zabezpieczał wydarzenie. Całą trójkę osadzono w areszcie, a 29 października – dziewięć dni później – miał zapaść wyrok w ich sprawie. Na podstawie zebranych materiałów uznano ich winnym zarzucanych czynów. Zostali skazani na miesiąc pozbawienia wolności, a także grzywnę w wysokości 20 tys. dirhamów AED (ok. 22 tys. PLN).

Nabil Emad, Mostafa Shalaby, and Abdelwahed El Sayed have been sentenced to one month in jail and fined 200,000 dirhams each for assaulting security personnel during the Super Cup semifinal against Pyramids 🇦🇪👨‍⚖️ pic.twitter.com/HyKShwVZAh

Za zawodnikami oraz dyrektor sportowym Zamaleku wstawił się szejk Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan. Prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich zdecydował się ułaskawić całą trójkę powołując się na ”braterskie stosunki między Egiptem a ZEA”. W rozmowach w tej sprawie uczestniczyło egipskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu, które w oficjalnym oświadczeniu poinformowało, że wszyscy wkrótce wrócą do kraju. Dodano, że sprawę przeprowadzono ”przy pełnym poszanowaniu ram prawnych i w oparciu o historyczne relacje łączące Egipt i ZEA”.

In a gesture of fraternity and unity, the UAE President has pardoned three Egyptian football players from Zamalek Club who were convicted for their involvement in a brawl during an October 20 match in Abu Dhabi. #uaenews #zamalek #sportsnews #footballupdates #LatestNews pic.twitter.com/uGDV3oQIwH

— KhaleejJournal.com (@khaleejjournal) October 30, 2024