Piłkarz Realu Madryt pominięty przy powołaniach do reprezentacji Brazylii

Selekcjoner reprezentacji Brazylii Dorival Júnior ogłosił powołania na listopadowe zgrupowanie, podczas którego „Canarinhos” zmierzą się z Wenezuelą i Urugwajem. Na liście powołanych brakuje m.in. Neymara, który wraca po kontuzji i Endricka. Zawodnik Realu Madryt dotychczas był ważnym zawodnikiem reprezentacji Brazylii pod wodzą tego szkoleniowca – zagrał w 11 spośród 12 spotkań.

Selekcjoner Brazylii tłumaczy wybory

Endrick bardzo solidnie rozpoczął swoją przygodę z Realem Madryt. Mimo, że Carlo Ancelotti dawał Brazylijczykowi zaledwie końcówki to zawsze wnosił coś do spotkania. Ostatni raz jednak Endrick pojawił się na boisku w barwach „Królewskich” 2 października w meczu Ligi Mistrzów z Lille. Następnie pojechał na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Brazylii i pojawił się z ławki w obu spotkaniach – z Chile oraz z Peru.

Po powrocie do klubu nie podniósł się już z ławki rezerwowych w spotkaniach z Villarrealem, Celtą Vigo oraz w El Clasico przeciwko FC Barcelonie. Selekcjoner Dorival Júnior wypowiedział się na temat braku powołania dla wschodzącej gwiazdy brazylijskiego futbolu:

– Mamy kilka decyzji, które czasami są podejmowane na chwilę przed ostateczną listą. Niektóre ważne nazwiska zostały pominięte, jak Endrick. Nie mamy czasu na treningach, żeby przywrócić zawodników do dobrej formy. Nie ma czasu, żeby nadrobić stracony okres. Endrick był fundamentalny w niektórych meczach. Przechodzi okres przejściowy w największej drużynie światowego futbolu. To naturalny proces adaptacji, który wymaga czasu. Musimy żyć z tą sytuacją. Drzwi nie są zamknięte dla Endricka, on o tym wie, mam do niego zaufanie. Wszystko jest kwestią tego, by wrócił do swojego klubu, spokojnie, cierpliwie, by mógł walczyć o swoje miejsce – powiedział doświadczony brazylijski trener.

Naturalnie w gronie powołanych znaleźli się trzej inni zawodnicy Realu Madryt – Eder Militao, Rodrygo i Vinicius Junior.

Na liście powołanych zabrakło również miejsca dla Neymara. Brazylijczyk niedawno wrócił do gry w Al-Hilal po długiej kontuzji: – Zdecydowaliśmy się go nie powoływać, aby nie przyspieszać sprawy. Jest już praktycznie w pełni sił, ale zagrał na razie tylko kilka minut, co zaważyło na naszej decyzji. Chciał tu być, ale rozumiał też sytuację, stan, w jakim się znajduje, brak minut.

Niewykluczone jednak, że dojdzie jeszcze do zmian w powołaniach – w sobotę Savinho doznał kontuzji, która najprawdopodobniej wykluczy zawodnika Manchesteru City z listopadowego zgrupowania reprezentacji Brazylii.

fot. PressFocus