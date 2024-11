Prezes Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej aresztowany

Prezes Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej Danny Jordaan został aresztowany, jednak już wyszedł za kaucją. Zarzucono mu wykorzystywanie pieniędzy organizacji dla własnych celów. Zgodnie z doniesieniami, w latach 2014-1018 miał wydać około 1,3 miliona randów (około 70 tysięcy euro).

Prezes Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej (SAFA) Danny Jordaan został aresztowany. Usłyszał zarzuty wykorzystywania pieniędzy organizacji do własnych celów bez zgody rządu. Miał również bezprawnie zatrudnić firmę ochroniarską dbającą o jego bezpieczeństwo oraz firmę zajmującą się PR-em w celu osiągnięcia korzyści osobistych – również bez zgody. W marcu ubiegłego roku w biurach SAFA w Johannesburgu przeprowadzono śledztwo. Policja zabezpieczyła laptopy, zewnętrzne dyski twarde oraz liczne dokumenty związane ze sprawą.

W latach 2014-2018 Jordaan miał przeznaczyć na własne korzyści około 1,3 miliona randów, czyli około 70 tysięcy euro. Oprócz niego zatrzymano dwie inne powiązane osoby – dyrektora finansowego związku Gronie’a Hluyo oraz biznesmena Trevora Neethlinga. Prezes dzień przed aresztowaniem miał złożyć wniosek zaprzeczający jakimkolwiek wykroczeniom, próbując tym samym zaradzić jego aresztowaniu przez funkcjonariuszy w Hawks.

EFF STATEMENT ON THE ARREST OF SAFA PRESIDENT DANNY JORDAAN

The Economic Freedom Fighters (EFF) is not surprised by the arrest of SAFA President Danny Jordaan for allegedly misusing R1.3 million of the association's funds for personal benefit. Jordaan, along with SAFA CFO Gronie… pic.twitter.com/oTotLFndhk

— Economic Freedom Fighters (@EFFSouthAfrica) November 13, 2024