Reprezentacja Polski: dwójka piłkarzy opuściła zgrupowanie

Podczas trwającego od poniedziałku 12 listopada zgrupowania reprezentacji Polski selekcjoner Michał Probierz zdecydowanie nie może cieszyć się zbyt dużym komfortem jeśli chodzi o zdrowie swoich podopiecznych. Jak poinformował oficjalnie profil „Łączy Nas Piłka”, dwójka piłkarzy zakończyła swój pobyt w Porto i wróciła do kraju aby leczyć doskwierające im kontuzje.

Przyjazd i… szybki powrót

Pierwszym piłkarzem, który przez uraz nie da rady wystąpić w meczach przeciwko reprezentacjom Portugalii (15.11) i Szkocji (18.11) jest Michael Ameyaw. Piłkarz Rakowa Częstochowa doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, co spowodowało z kolei obrzęk.

Pomocnik występujący na co dzień w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy pierwotnie nie został powołany przez Michała Probierza, natomiast w obliczu kontuzji Kacpra Kozłowskiego został „dowołany” 11 listopada. Ameyaw pojawił się na zgrupowaniu, natomiast uraz najwidoczniej okazał się zbyt poważny i z tego powodu wraca do Polski.

Ameyaw śmiało mógł być jednym z kandydatów do występu w spotkaniach czy to z Portugalią, czy Szkocją, gdyż ma już za sobą minimalne doświadczenie w grze na poziomie reprezentacyjnym oraz stres związany z debiutem w koszulce z orzełkiem na piersi. W październiku to właśnie zawodnik „Medalików” zameldował się na boisku w trakcie spotkania z Cristiano Ronaldo i spółką. Następnie Ameyaw wystąpił także podczas rywalizacji przeciwko Chorwatom.

ℹ️ Michael Ameyaw opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Nasz zawodnik zmaga się z pourazowym obrzękiem i bólem mięśnia dwugłowego uda. Wracaj do zdrowia, "Majki"! 👊 pic.twitter.com/2wEU4n0IKq — Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 13, 2024

Kłopot na wahadle

Kolejnym piłkarzem, który przedwcześnie opuścił przygotowania do spotkań z Portugalią i Szkocją jest wahadłowy zespołu Ligue 1, czyli Przemysław Frankowski. Zawodnik Lens także zmaga się z problemem mięśniowym, a dokładnie uszkodzeniem przywodziciela.

Urazu 29-latka możemy szczególnie żałować, gdyż „Franiu” ma za sobą naprawdę dobry okres. W trakcie ostatnich tygodni podstawowy prawy wahdłowy reprezentacji Polski strzelił dwie bramki – kolejno przeciwko zespołom St. Etienne oraz Nantes. Co do urazów Frankowskiego i Ameyawa odniósł się lekarz reprezentacji Polski – doktor Jacek Jaroszewski:

Urazy wykluczają obu piłkarzy z gry w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Przemysław Frankowski doznał niewielkiego uszkodzenia jednego z mięśni przywodzicieli, a Michael Ameyaw zmaga się z pourazowym obrzękiem i bólem mięśnia dwugłowego uda. Badanie kliniczne oraz badania obrazowe pozwalają przewidywać ich powrót do gry za około dziesięć dni.

Złe wieści z obozu kadry! 🚨 Michael Ameyaw i Przemysław Frankowski opuszczają zgrupowanie reprezentacji Polski z powodu urazów mięśniowych ⚽️🇵🇱 pic.twitter.com/kgNWUAN17E — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 13, 2024

Pamiętajmy, że wciąż możliwe są dodatkowe powołania za kontuzjowanych zawodników. Wydają się jednak one dość mało prawdopodobne, gdyż perspektywa meczu przeciwko Portugalii jest coraz bliższa. Zupełnie bezsensowne byłoby bowiem wzywanie piłkarzy bez odbytej jakiejkolwiek jednostki treningowej na zgrupowaniu.

Reprezentacja ma problem

Sytuacja zdrowotna w reprezentacji Polski nie wygląda najlepiej i gołym okiem widać, że wielu piłkarzom dość mocno we znaki dał się intensywny początek sezonu. Oprócz Michaela Ameyawa i Przemysława Frankowskiego przez kontuzję udziału w trwającym zgrupowaniu nie może wziąć także wspominany wyżej Kacper Kozłowski – piłkarz tureckiego Gaziantep.

Największym nieobecnym podczas meczów z Portugalią i Szkocją bezwzględnie będzie jednak kapitan – Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony doznał urazu pleców podczas ostatniego spotkania w rozgrywkach La Liga przeciwko Realowi Sociedad.

Fot. PressFocus