Kolumbia – Ekwador – Typy bukmacherskie 20.11

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Kolumbia – Ekwador. Mimo, że to będzie środek tygodnia to nie ma mowy o jakiejkolwiek przerwie od futbolu, ponieważ trwają między innymi kwalifikacje do Mistrzostw Świata 2026. W Ameryce Południowej walka na całego, a w turnieju docelowym zagra tylko siedem zespołów z tego kontynentu.

Połowa eliminacji już za nami, więc można wyciągnąć pierwsze wnioski. Argentyna już może powoli otwierać szampany, ale z wtorku na środę w nocy czeka nas bardzo ciekawe spotkanie: Kolumbia zmierzy się z Ekwadorem. Pierwszy gwizdek o północy na Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Kolumbia – Ekwador – typy bukmacherskie

Kolumbia ogólnie ostatnie dwa lata może zaliczyć do bardzo udanych. W kalendarzowym 2023 roku nie przegrali żadnego meczu, a to właśnie wtedy rozpoczęły się kwalifikacje do mundialu. Zremisowali wtedy trzy mecze i można mieć lekkie zastrzeżenia, szczególnie do podziału punktami z Chile (2:2), bo ta reprezentacja aktualnie jest najsłabszym ogniwem i pogrążona w kryzysie. Ponadto remisowali z Urugwajem, który jest wiceliderem w tabeli i gra bardzo dobrze. Ale wygrali także z Wenezuelą, Paragwajem czy Brazylią, a dzięki temu znajdują się na trzeciej pozycji z bilansem 5-4-2. W tym roku już nieco gorzej, bo przegrali z Boliwią 0:1 i ostatnio z Urugwajem. Fala krytyki wylała się po tym pierwszym meczu, bo zagrali słabo, a mimo wszystko przeciwnik był do ogrania. W drugim pojedynku duże pretensje do defensywy, ponieważ stracili aż trzy bramki. W międzyczasie uczestniczyli w rozgrywkach Copa America, gdzie fazę grupową przebrnęli bez porażki, a mierzyli się między innymi z Canarinhos. W ćwierćfinale rozbili Panamę 5:0, w półfinale spotkali się z Urugwajem, który pokonali 1:0, a w wielkim finale zabrakło szczęścia i po rzutach karnych przegrali z Argentyną, zajmując ostatecznie drugie miejsce.

Ekwador miał swoje wzloty i upadki, ale w tym eliminacjach są po prostu nieobliczalni: wygrywają z Urugwajem i Boliwią, żeby zaraz zgubić punkty z Wenezuelą (0:0). Okazali się lepsi od Peru czy Chile, a kolejny raz remisują z Paragwajem, który był do ogrania. Na pewno będą w dobrych nastrojach przed tym meczem, ponieważ są po rozbiciu Boliwii 4:0 i tam zagrali już na optymalnym poziomie. Decyzją Brazylijskiej Federacji odjęto im trzy punkty i plasują się aktualnie na piątym miejscu, więc do awansu jeszcze daleka droga. Jednak od czterech kolejek są niepokonani.

Gospodarze na ostatnich pięć spotkań o stawkę zaledwie raz zachowali czyste konto, natomiast Ekwador jest po wbiciu Boliwii aż czterech bramek. Gram BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Kolumbia – Ekwador

Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Jhon Cordoba po kursie 2.91. Nie wolno jednak zapominać o Luisie Diazie, który w tych kwalifikacjach już czterokrotnie wpisał się na listę strzelców i jest najlepszym strzelcem w zespole gospodarzy, kurs – 3.07.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Trwa walka o mundial, a wchodzimy w decydującą fazę tych eliminacji. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Kolumbia – Ekwador

Ekwador jest po zwycięstwie 4:0 nad Boliwią, natomiast Kolumbia przegrała 2:3 z Urugwajem

W ostatnich pięciu meczach bezpośrednich Kolumbia była dwa razy górą, natomiast raz Ekwador i dwukrotnie padał remis

W 2020 roku Ekwador rozbił Kolumbię aż… 6:1

Przewidywane składy na mecz Kolumbia – Ekwador

Kolumbia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Portilla, Arias; Quintero; Duran, Diaz

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Portilla, Arias; Quintero; Duran, Diaz Ekwador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Yeboah, Plata, Caicedo, Vite, Minda; Valencia

