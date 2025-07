Szwecja – Polska (Euro kobiet) – 8.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Szwecja – Polska

Rozgrywki: Mistrzostwa Europy Kobiet

Data i godzina: 8 lipca, 21:00

Stadion: St. Jakob-Park (Bazylea)

We wtorek reprezentacja Polski kobiet rozegra drugie spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Europy 2025, mierząc się ze Szwecją – jednym z faworytów turnieju. Po porażce 0:2 z Niemkami w pierwszej rundzie, biało-czerwone stają przed kluczowym wyzwaniem: jeśli chcą liczyć się w walce o awans do ćwierćfinału, muszą powalczyć o punkty z drużyną światowego formatu.. Co wydarzy się w tym emocjonującym pojedynku? Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Sprawdź moją analizę i eksperckie typy bukmacherskie na mecz Szwecja – Polska w Mistrzostwach Europy Kobiet.

Szwecja – Polska – typy bukmacherskie

Szwecja – Polska : Polki strzelą gola

Szwedki, aktualnie zajmujące 6. miejsce w rankingu FIFA, rozpoczęły turniej od zwycięstwa nad Danią 1:0 i pokazały pełną kontrolę nad meczem oraz znakomitą organizację gry. Zawodniczki grające na co dzień w takich klubach jak FC Barcelona (Fridolina Rolfö) czy Arsenal (Stina Blackstenius) dysponują ogromnym doświadczeniem turniejowym i solidną formą. Ich siłą jest nie tylko ofensywa, ale też konsekwentna gra w środku pola i dobra współpraca linii defensywnej.

Polska, choć debiutuje na mistrzostwach Europy, nie zamierza być jedynie tłem. W meczu z Niemcami zawodniczki Niny Patalon długo stawiały opór utytułowanemu rywalowi i pokazały, że nie brakuje im charakteru. Kadra opiera się na mieszance młodości i doświadczenia, a jej liderką jest Ewa Pajor – napastniczka FC Barcelony, która przed laty poprowadziła Polskę U-17 do triumfu nad Szwecją w finale młodzieżowego EURO. Dziś ma szansę powtórzyć sukces, tym razem w seniorskiej wersji turnieju.

Propozycje typów bukmacherskich na Szwecja – Polska

Wygrana Polek@10.50

Remis @5.90

BTTs – obie strzelą @2.05

Szwecja – Polska – zapowiedź meczu

Forma Szwedek

Szwedki są w fenomenalniej dyspozycji, bowiem nie przegrały od 12 spotkań. Szwedki są jednymi z faworytek na papierze i z pewnością będą chciały od początku zdominować naszą reprezentację.

Forma Polek

Polki są w niezłej dyspozycji co prawda ostatni mecz z Niemkami przegrały, ale wcześniej pewnie wygrywały kolejne mecze z niżej notowanymi rywalkami. Mecz ze Szwedkami będzie szasną, na pokonanie zdecydowanie lepszej na papierze reprezentacji i pozostanie w turnieju.

Gdzie oglądać mecz Szwecja – Polska

Nadchodzące starcie Szwecja-Polska obejrzysz na TVP 1, TVP Sport, oraz aplikacji TVP Sport

Przewidywane składy na mecz Szwecja – Polska

Polska : Szemik – Matysik, Szymczak, Dudek, Wiankowska – Achcińska, Pawollek, Kamczyk – Tomasiak, Pajor, Padilla

: Szemik – Matysik, Szymczak, Dudek, Wiankowska – Achcińska, Pawollek, Kamczyk – Tomasiak, Pajor, Padilla Szwecja: Falk – Lundkvist, Bjorn, Sembrant, Nadersson – Angeldal, Asllani, Zigiotti Olme – Kaneryd, Blackstenius, Janogy

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Szwecja – Polska

Szwedki są niepokonane od 12 meczów

Szwedki wygrały wszytskie 5 meczów przeciwko Polką

Ostatni mecz tych drużyn zakończył się wynikiem 4:2 dla Szwedek



Typowanie wyniku meczu Szwecja – Polska

Statystyki przemawiają za Skandynawkami, ale Polki zbudowały dobrą passę jeszcze przed turniejem – od października do czerwca zanotowały 10 zwycięstw i 1 remis, co świadczy o ich rosnącej formie. Kluczem będzie szczelna defensywa, szybkie przejścia do ataku i wykorzystanie każdej okazji – szczególnie przez Pajor, która nawet przeciwko Niemkom potrafiła zagrozić bramce. W meczu z Niemkami naszej najlepszej napastniczce zabrakło jednak skuteczności, biorąc pod uwage jednak klasę sportową Ewy, zakładam, że w meczu ze Szwedkami wprowadzi odpowiednie korekty i zdoła sprawić, by Polki otworzyły swój licznik strzelonych na Mistrzostwach Europy

