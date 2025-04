Klub Jana Bednarka z niechlubnym rekordem Premier League. Najszybszy spadek w historii

Southampton FC z Janem Bednarkiem ustanowiło niechlubny rekord Premier League. „Święci” już na siedem kolejek przed końcem sezonu stracili matematyczne szanse na utrzymanie, co jest najgorszym wynikiem w historii tych rozgrywek. Spadek do Championship został „przyklepany” wyjazdową porażką 1:3 z Tottenhamem.

Najszybszy spadek w historii Premier League

Od dłuższego czasu w kontekście Southampton można było zmienić formułę pytania z „czy” na „kiedy” ten klub spadnie z Premier League? Matematyczne szanse na utrzymanie ekipa z Janem Bednarkiem w składzie mogła stracić już po 31. kolejce. To dlatego, że zajmujące ostatnie bezpieczne miejsce Wolverhampton pokonało na Portman Road Ipswich 2:1, a więc drużynę otwierającą strefę spadkową. Tym samym strata „Świętych” zwiększyła się do 22 punktów, a do rozegrania mieli jeszcze osiem punktów.

Ze względu na znacznie gorszy bilans bramkowy (-49 w porównaniu do -16 po stronie Wolves) można by rzec, że nawet remis na Tottenham Hotspur Stadium nie urządzałby drużyny prowadzonej przez Ivana Juricia. Jednak punkt wywieziony z północnego Londynu sprawiłby, że Southampton wyrównałoby najgorszy dorobek punktowy w historii Premier League – 11 punktów Derby County w sezonie 2007/08. Korzystnego wyniku osiągnąć się jednak nie udało – Tottenham wygrał 3:1, choć przy stanie 0:2 So’ton złapało kontakt.

Tym samym Southampton jako pierwszy klub w historii Premier League „przyklepał” spadek na siedem kolejek przed końcem sezonu. Do tej pory „rekord” ten należał do Ipswich, Derby, Huddersfield i Sheffield United, które kolejno w 1995, 2008, 2019 oraz 2021 roku szanse na utrzymanie straciły na sześć kolejek przed końcem sezonu. „Święci” zaliczyli także czwarty najszybszy spadek pod względem daty. W 2008 roku Derby spadło 29 marca, a w 2019 roku Huddersfield i Fulham 30 marca oraz 2 kwietnia.

Pozostaje honorowa walka

Jedyne, co w tym sezonie Southampton pozostaje to przebić niechlubny wynik 11 punktów Derby z sezonu 2007/08. Jednak przy średniej zaledwie 0,32 punktu na mecz piłkarze z St. Mary’s Stadium ten sezon zakończyliby z zaledwie 12 punktami, co byłoby drugim najgorszym dorobkiem punktowym w historii Premier League. Terminarz podopiecznych Ivana Juricia na finiszu sezonu prezentuje się następująco:

32. kolejka – vs Aston Villa (dom, pierwszy mecz 0:1)

33. kolejka – vs West Ham (wyjazd, pierwszy mecz 0:1)

34. kolejka – vs Fulham (dom, pierwszy mecz 0:0)

35. kolejka – vs Leicester (wyjazd, pierwszy mecz 2:3)

36. kolejka – vs Manchester City (dom, pierwszy mecz 0:1)

37. kolejka – vs Everton (wyjazd, pierwszy mecz 1:0)

38. kolejka – vs Arsenal (dom, pierwszy mecz 2:3)

Byłby to także dopiero ósmy przypadek w historii Premier League, gdy klub kończy sezon z dorobkiem poniżej 20 punktów na koncie, a po raz pierwszy taka sytuacja miałaby miejsce drugi sezon z rzędu. W poprzednim sezonie Sheffield United – które spadło na trzy kolejki przed końcem rozgrywek – zdobyło zaledwie 16 punktów, tracąc przy tym aż 104 bramki, co jest najgorszym wynikiem w historii Premier League. Chociaż tyle, że Southampton najpewniej tego „rekordu” nie przebije, bowiem musiałoby tracić średnio ponad cztery bramki na mecz.

