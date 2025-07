Leo Messi pobił rekord. Tym razem chodzi o MLS

Lionel Messi pobił w życiu mnóstwo rekordów i o wielu pewnie sam nie wie. Te najbardziej spektakularne to oczywiście najwięcej Złotych Piłek w historii – osiem oraz aż 91 goli w roku kalendarzowym 2012. Średnio trafiał wtedy co 66 minut. Teraz zapisał się też na kartach MLS wyjątkowym wyczynem.

Messi strzela więcej niż po jednej

Sezon MLS trwa od końcówki stycznia aż do początku grudnia, jeżeli drużynie uda się dojść do końcowego etapu fazy play-off. Okres Klubowych Mistrzostw Świata sprawił, że biorący w nim udział Inter Miami oraz Los Angeles FC mają teraz ligowe zaległości. Na międzynarodowym turnieju Leo Messi błysnął przepięknie wykonanym rzutem wolnym z FC Porto. Udało się amerykańskiej drużynie wyjść z grupy z pięcioma punktami (0:0 z Al Ahly, 2:1 z FC Porto, 2:2 z Palmeiras). Później jednak PSG nie dało większych szans Messiemu i spółce, demolując swojego byłego piłkarza aż 4:0. Już tyle było nawet do przerwy.

Argentyńczyk wrócił już czarować do Stanów Zjednoczonych. Na start strzelił cztery gole – dwa z CF Montreal i dwa z New York Revolution. Jeszcze przed KMŚ Messi także był w świetnej formie strzeleckiej. Najpierw zdobył dwie bramki i zanotował asystę z CF Montreal, a w ostatnim meczu rundy jeszcze to wszystko przebił. Inter Miami pokonał Columbus Crew 5:1, a przy wszystkich golach udział miał Argentyńczyk – trafił trzykrotnie i dwa razy asystował. Poniżej majstersztyk Leo:

Podsumowując:

dwa gole z CF Montreal

dwa gole z Columbus Crew

dwa gole znów z CF Montreal

dwa gole z New York Revolution

Dokładnie taka sekwencja zagwarantowała Leo Messiemu rekord. Został pierwszym piłkarzem MLS, który zdobył więcej niż jedną bramkę w czterech kolejnych meczach sezonu zasadniczego. Ostatni dublet przypieczętował nie inaczej niż w swoim stylu, uderzając precyzyjnie lewą nogą. Asystował mu były kolega z FC Barcelony – Sergio Busquets. Na ten moment Leo ma już 14 goli w sezonie i znów zmierza po nagrodę indywidualną, gdzie będzie faworytem. Rok temu został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu 2024.

Inter Miami po mistrza?

Sezon 2024 zakończył się rozczarowująco dla Interu Miami. Leo Messi wygrał z klubem trofeum dzięki wygranej z Columbus Crew 3:2, ale takie na pocieszenie, nie najważniejsze To oznaczało zgarnięcie tzw. Supporters’ Shield, specjalnego pucharu dla najlepszej drużyny sezonu zasadniczego MLS. Później jednak przytrafiła się ogromna sensacja – otóż Bartosz Slisz wyeliminował zespół Leo Messiego z play-offów o mistrzostwo już w pierwszej rundzie! Dziewiąty zespół Konferencji Wschodniej okazał się lepszy od tego, który zdobył najwięcej punktów całościowo.

Messi ma w sezonie 2025 na razie 14 goli i osiem asyst, biorąc pod uwagę same rozgrywki ligowe. Inter Miami traci siedem oczek do FC Cincinnati. Jest ciśnienie na to, by nie było drugiej podobnej kompromitacji, ale na razie nie ma co patrzeć na tabelę, bowiem Inter ze względu na zaległości przez Klubowe Mistrzostwa Świata ma tylko 18 rozegranych kolejek, natomiast niektórzy zagrali już po 21 (w tym lider Konferencji Wschodniej). Sezon regularny trwa od 22 lutego do 18 października i obejmuje 34 mecze. Zespoły z miejsc 1-7 awansują do pierwszej rundy play-off, a te z 8-9 grają między sobą baraż o awans.

