Piłkarz Jagiellonii przedłużył wygasający po tym sezonie kontrakt

Wraz z końcem tego sezonu wygasało aż pięć umów na stałe zakontraktowanych w Jagiellonii Białystok piłkarzy. Teraz cyfra ta zmniejszyła się do czterech, bowiem jeden z zawodników podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku. Co więcej, klub w nowej umowie zawarł zapis o przedłużeniu jej o kolejne 12 miesięcy.

Wschodząca gwiazda Jagiellonii przedłużyła kontrakt

Wraz z końcem sezonu 2024/25 wygasały umowy aż pięciu piłkarzy Jagiellonii Białystok – Kristoffera Hansena, Jarosława Kubickiego, Michala Sacka, Dimitriosa Retsosa oraz Oskara Pietuszewskiego. W przypadku tego ostatniego kibice mistrza Polski nie muszą martwić się o pozostanie w stolicy Podlasia, bowiem „Jaga” oficjalnie poinformowała o podpisaniu przez 16-latka umowy do czerwca 2027 roku. Co więcej, w kontrakcie zawarto zapis o przedłużeniu go o kolejne 12 miesięcy.

Choć wychowanek Jagiellonii dopiero w tym sezonie zadebiutował w pierwszym zespole Jagiellonii, a na liczniku ma zaledwie 290 minut rozegranych w seniorach, już teraz jest jednym z najdrożej wycenianych piłkarzy „Dumy Podlasia”. Według portalu Transfermarkt wartość Pietuszewskiego wynosi milion euro, co jest dziesiątym wynikiem w kadrze prowadzonej przez Adriana Siemieńca. Co więcej, ten sam portal zaledwie cztery miesiące temu wyceniał tego zawodnika na ponad sześciokrotnie mniejszą kwotę – 150 tysięcy euro.

15-krotny reprezentant Polski U17 w kadrze meczowej pierwszego zespołu Jagiellonii znalazł się przy okazji dwumeczu IV rundy eliminacji Ligi Europy z Ajaxem. Pierwszy mecz, przegrany w Białymstoku 1:4 przesiedział na ławce, a tydzień później w Amsterdamie, przy stanie 1:6 w dwumeczu zadebiutował w seniorskiej drużynie. Na kolejny występ w ekipie mistrza Polski musiał poczekać trzy miesiące. 1 grudnia, w zremisowanym na wyjeździe 1:1 meczu z Pogonią Szczecin, zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie.

Z kolei cztery dni później, w wygranym w Grudziądzu 4:1 meczu 1/16 finału Pucharu Polski z Olimpią zadebiutował w tych rozgrywkach. Jak dotąd w seniorach „Jagi” zaliczył 15 występów, a dwa razy znalazł się w pierwszym składzie. Jego debiut w wyjściowej XI przypadł na domowy mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin, wygrany przez ekipę mistrza Polski 3:0. Za zaufanie Adrianowi Siemieńcowi odwdzięczył się asystą, a kilkadziesiąt minut wcześniej to po faulu na nim białostoczanie zaczęli grać w przewadze zawodnika.

– Oskar wykonuje bardzo duże postępy w tym sezonie, co nas jako klub niezmiernie cieszy. Od momentu debiutu stale się rozwija, pokazując charakter, jakość piłkarską i gotowość do rywalizacji na najwyższym poziomie. Wiemy, z jak dużym talentem mamy do czynienia, ale zdajemy sobie też sprawę, że przed nim wciąż wiele pracy. To dopiero początek drogi. Nowy kontrakt to ważny, strategiczny ruch – wyraz wzajemnego zaufania obu stron. Oskar rośnie wraz z Jagiellonią, ale kluczowe jest, by nie stracił koncentracji i dalej podążał we właściwym kierunku – skomentował przedłużenie kontraktu dyrektor sportowy Jagiellonii, Łukasz Masłowski.

Ostatni występ Pietuszewskiego miał miejsce w zremisowanym u siebie 1:1 meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Strata dwóch punktów i jednoczesna wygrana Lecha Poznań sprawiły, że mistrzowie Polski osunęli się na trzecie miejsce w tabeli. Podopieczni Adriana Siemieńca pierwszy raz w tym roku nie wygrali drugiego z rzędu ligowego meczu. Najbliższą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności 16-latek będzie miał 10 kwietnia, gdy „Jaga” zmierzy się w Sewilli z Realem Betis w pierwszym ćwierćfinale Ligi Konferencji.

fot. PressFocus