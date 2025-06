Kulesza postawi na zagranicznego trenera? Prezes PZPN potwierdził kontakt

Polskie uniwersum futbolowe od prawie tygodnia żyje poszukiwaniami nowego selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski. Giełda nazwisk jest, oczywiście, szeroka, natomiast w rozmowie z portalem „WP Sportowe Fakty” prezes PZPN – Cezary Kulesza wprost wspomniał o osobach, które same zaoferowały pracę na stanowisku głównodowodzącego „Biało-Czerwonych”.

Gierki Kuleszy

Białostocki działacz podczas swojego już prawie czteroletniego piastowania urzędu prezesa PZPN zdążył przyzwyczaić kibiców do tego, że wybór kolejnych selekcjonerów traktuje jako swego rodzaju gierkę – z mediami, społeczeństwem i samymi trenerami. Obecna telenowela trwa co prawda dopiero kilka dni, jednak na giełdzie nazwisk zdążyło się już pojawić co najmniej kilkanaście postaci. Po zwolnieniu Michała Probierza opinia publiczna była rozgrzana do czerwoności, a nowy trener będzie miał proste zadanie – ugasić pożar po poprzedniku.

Wszelkie źródła potwierdzają, że na ogłoszenie przez Kuleszę nowego selekcjonera będzie trzeba jeszcze poczekać, natomiast już teraz w rozmowie z portalem „WP SportoweFakty” prezes uchylił rąbka tajemnicy co do personaliów przyszłego kapitana (tonącego?) statku o nazwie „reprezentacja Polski”. Niedawno w mediach pojawiły się bowiem informacje, jakoby PZPN-owi zaoferować się miało dwóch szkoleniowców – Miroslav Klose oraz Nenad Bjelica. Zapytany o to Kulesza stwierdził:

– Potwierdzam, że w imieniu tych trenerów kontaktowali się z nami ich przedstawiciele.

W dniu publikacji wywiadu media obiegła informacja podana przez „Przegląd Sportowy Onet”. Według tego medium zainteresowany prowadzeniem reprezentacji Polski miałby być selekcjoner reprezentacji Anglii w latach 2016-2024 – Gareth Southgate. Z „Synami Albionu” 54-latek nie wywalczył żadnego trofeum, ale za to dwukrotnie (w 2021 i 2024 roku) został wicemistrzem Europy. To byłoby duże nazwisko pod kątem osiągnięć i nazwisk, z którymi pracował.

Nie można wykluczyć Polaków

Kulesza lubi trenerów twardych. U Santosa spodobało mu się, gdy ten… posadził na ławce Cristiano Ronaldo. W cytowanym powyżej wywiadzie powiedział również, że w grze wciąż są jeszcze selekcjonerzy znad Wisły. Ostatnio często przewijało się nazwisko chociażby Jana Urbana, natomiast wszystko wskazuje na to, że były napastnik Osasuny Pampeluna nie obejmie sterów jednak seniorskiej kadry.

Prezes PZPN wspomniał jednak także o innych polskich trenerach:

– Jacek Magiera, Jerzy Brzęczek, Jan Urban, Adam Nawałka. Znam doskonale tych trenerów. W ich przypadku nie mam problemu z określeniem potencjału. Wiem, czego się po nich spodziewać.

Obecnie Kulesza przebywa w USA, gdzie odbywają się Klubowe Mistrzostwa Świata. Wśród 32 uczestników tego turnieju znajduje się zwycięzca azjatyckiej Ligi Mistrzów z 2023 roku – prowadzona przez Macieja Skorżę Urawa Red Diamonds. W związku z tym – co wcześniej podał „Sport.pl” – Kulesza ma zamiar spotkać się z byłym szkoleniowcem Lecha Poznań.

– Mogę potwierdzić: jesteśmy z trenerem w kontakcie.

Dla wielu kibiców to właśnie Skorża byłby naturalnym wyborem na stanowisko kolejnego selekcjonera. 53-latek uosabiany jest bowiem z sukcesem na krajowym podwórku (mistrzostwa Polski z Wisłą Kraków w latach 2008 i 2009 oraz z „Kolejorzem” w latach 2015 i 2022), a ponadto pracował już przy kadrze narodowej jako asystent Pawła Janasa. No i ma międzynarodowe doświadczenie – wygrał przecież Azjatycką Ligę Mistrzów.

