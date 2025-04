FC Barcelona vs Borussia Dortmund – 09.04 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu FC Barcelona vs Borussia Dortmund

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 9 kwietnia, 21:00

Stadion: Estadio Olimpico

Powiedzieć, że Hansi Flick stworzył potwora, to jakby nie mówić nic. FC Barcelona pomimo ostatniej wpadki z Betisem w La Liga wciąż uznawana jest za jednego z głównych faworytów trwającej edycji Ligi Mistrzów. Czy „Duma Katalonii” potwierdzi to w ćwierćfinałowym dwumeczu przeciwko Borussi Dortmund? Poniżej opublikowałem moje typy bukmacherskie na pierwszy mecz, który zostanie rozegrany na Estadio Olimpico.

FC Barcelona vs Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

FC Barcelona vs Borussia Dortmund: Wygrana FC Barcelony i powyżej 1,5 bramki gospodarzy

Nie może dziwić, że to FC Barcelona jest faworytem pierwszego meczu przeciwko Borussi Dortmund. „Duma Katalonii” poza pojedynczymi wpadkami jest po prostu sprawnie funkcjonująca machiną, która ma w tym sezonie realną szansę na podwójną koronę – mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów.

FC Barcelona nie przegrała od 22 meczów, z których wygrała aż 18. Borussia Dortmund tylko w ciągu ostatniego miesiąca potrafiła przegrać z Augsburgiem i Lipskiem. Także statystyki przemawiają na korzyść podopiecznych Hansiego Flicka. FC Barcelona wygrała dwa ostatnie bezpośrednie mecze – i zarówno w dwóch ostatnich bezpośrednich starciach, jak i w dwóch ostatnich spotkaniach przeciwko BVB na własnym terenie strzelała przynajmniej po dwie bramki.

Stąd też moje typy na zakłady łączone: wygrana „Dumy Katalonii” i powyżej 1,5 gola gospodarzy. Kurs na taki scenariusz z wykorzystaniem BetBuildera w Betfanie wynosi 1.47.

Wśród innych zakładów warto rozważyć te na gola Roberta Lewandowskiego po kursie 1.79 oraz powyżej 2.5 bramki w meczu po kursie 1.41. Zacznę od tego, że Polak nie trafił do siatki w dwóch ostatnich meczach i nie strzelił jeszcze w barwach Barcy przeciwko Borussi. To musi się zmienić. Jeżeli chodzi o typy na over 2.5 gola w meczu, to wspomniałem już o skuteczności „Dumy Katalonii” na tle Borussi, ale też warto dodać, że cztery ostatnie mecze Barcy jako gospodarza i dwa dotychczas rozegrane domowe pojedynki przeciwko Borussi kończyły się dorobkiem przynajmniej trzech bramek.

Propozycje typów bukmacherskich na FC Barcelona vs Borussia Dortmund

FC Barcelona wygra i strzeli powyżej 1,5 bramki @1.47

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.41

Robert Lewandowski strzeli gola @1.79

FC Barcelona vs Borussia Dortmund – zapowiedź meczu

Forma FC Barcelony

FC Barcelona nie przegrała od 22 meczów, wygrywając 18 z nich. W ostatniej kolejce La Liga zanotowała jednak wpadkę, remisując 1:1 z Betisem Sewilla. W 1/8 finału Ligi Mistrzów ekipa Hansiego Flicka wyeliminowała Benfikę Lizbona, wygrywając 1:0 oraz 3:1.

Forma Borussi Dortmund

Borussia Dortmund awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując w dwumeczu LOSC Lille (1:1 i 2:1). W ostatnim pojedynku dortmundczycy ograli aż 4:1 Freiburg i było to ich drugie zwycięstwo z rzędu – po wcześniejszej wygranej 3:1 nad Mainz.

Przewidywane składy FC Barcelona vs Borussia Dortmund

FC Barcelona: Szczęsny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Raphinha; Lewandowski

Szczęsny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Raphinha; Lewandowski Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Can, Ozcan, Brandt; Adeyemi, Guirassy, Beier

Sędzia w spotkaniu FC Barcelona vs Borussia Dortmund

Sędzią meczu będzie Espen Eskås. Dla 36-letniego Norwega będą to 7 zawody w trwającej edycji Ligi Mistrzów. Jego dotychczasowy bilans to 20 żółtych i 1 czerwona kartka. Podyktował także 2 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona vs Borussia Dortmund?

Mecz FC Barcelony z Borussią Dortmund obejrzysz na Canal+ Extra 1.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona vs Borussia Dortmund

FC Barcelona nie przegrała od 22 meczów

„Duma Katalonii” wygrała 18 z 22 ostatnich spotkań

FC Barcelona jeszcze nigdy nie przegrała z Borussią Dortmund

FC Barcelona wygrała 3 z 5 do tej pory rozegranych bezpośrednich starć

„Duma Katalonii” strzeliła minimum dwa gole w dwóch ostatnich meczach przeciwko BVB

Typowanie wyniku meczu FC Barcelona vs Borussia Dortmund

Spodziewam się stosunkowo pewnego zwycięstwa FC Barcelony, które postawi podopiecznych Hansiego Flicka w komfortowej sytuacji przed rewanżem. „Duma Katalonii” jest niepokonana od dłuższego czasu, wygrała dwa ostatnie bezpośrednie mecze i jeszcze nigdy nie przegrała przeciwko Borussi Dortmund.

