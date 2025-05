Nottingham – Chelsea – 25.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Nottingham – Chelsea

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 25 maja, 17:00

Stadion: City Ground

Trwa ostatnia kolejka Premier League, a w jednym z najciekawszych spotkań Nottingham podejmie przed własną publicznością Chelsea. To niezwykle ważny mecz dla ostatecznego układu górnej części tabeli i podziału miejsc w europejskich pucharach. Choć zarówno Nottingham, jak i Chelsea mają już zapewnioną grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, to wciąż nie jest wiadome czy trafią do Ligi Mistrzów, Ligi Europy a być może i Ligi Konferencji. Emocji zatem z pewnością nie zabraknie. W tekście omówiłem moje typy bukmacherskie.

Nottingham – Chelsea – typy bukmacherskie

Nottingham – Chelsea: Obie drużyny strzelą gola

Nottingham zajmuje siódme, a Chelsea piąte miejsce w tabeli. Gospodarze znajdują się obecnie na pozycji gwarantującej awans do Ligi Konferencji, natomiast Chelsea jest o krok od zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów. Kluczowe jest to, że obie drużyny dzieli zaledwie jeden punkt, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Wobec tego stawka nadchodzącego meczu jest ogromna. Moim zdaniem wynik spotkania może pójść w obie strony, ale spodziewam się, że obie drużyny zdobędą bramkę. Tym bardziej że Nottingham i Chelsea strzeliły gole w czterech z ostatnich pięciu bezpośrednich starć. Warto również zauważyć, że obie drużyny wpisały się na listę strzelców w trzech ostatnich meczach Nottingham.

Oba zespoły miały w tym sezonie swoje lepsze i gorsze momenty. Nottingham co ciekawe nie wygrał czterech ostatnich meczów przed własną publiką. Biorąc pod uwagę fakt, że to wyjątkowo udana kampania Premier League w ich wykonaniu, to aż trudno wyobrazić sobie, że Forest zakończą sezon z taką fatalną passą. Stąd bardziej zmierzam w kierunku typu na zwycięstwo gospodarzy, ale nawet i zakład podwójna szansa, a więc 1X posiada przyzwoity kurs. Dlatego też wydaje się to ciekawy wariant.

Z powyższych analiz wynika również, że kibice powinni być świadkami przynajmniej trzech goli. Stąd kolejne typy na over 2,5 bramki. Takim scenariuszem zakończyły się dwa ostatnie mecze Nottingham.

Propozycje typów bukmacherskich na Nottingham – Chelsea

Obie drużyny strzelą gola @1.55

Wygrana Nottingham lub remis @1.72

Powyżej 2,5 goli @1.65

Nottingham – Chelsea – zapowiedź meczu

Forma Nottingham

Nottingham zajmuje siódme miejsce w tabeli Premier League, które gwarantuje udział w Lidze Konferencji. Drużyna wciąż ma szansę awansować na pozycję premiowaną grą w Lidze Mistrzów. Stawka nadchodzącego meczu jest więc bardzo wysoka. W ostatniej kolejce Nottingham pokonał 2:1 West Ham, przełamując serię trzech spotkań bez zwycięstwa.

Forma Chelsea

Chelsea plasuje się na piątym miejscu w tabeli, więc awans do Ligi Mistrzów wciąż nie jest pewny. „The Blues” mogą jeszcze zakończyć sezon o jedno lub dwa oczka niżej, co oznaczałoby grę w Lidze Europy lub Lidze Konferencji. W ostatniej kolejce londyńczycy wygrali 1:0 w prestiżowym meczu z Manchesterem United. Był to powrót na zwycięską ścieżkę po wcześniejszej porażce 0:2 z Newcastle.

Przewidywane składy Nottingham – Chelsea

Nottingham : Sels; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

: Sels; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Nkunku

Sędzia w spotkaniu Nottingham – Chelsea

Mecz poprowadzi Anthony Taylor. Będzie to dla niego 31. mecz Premier League w tym sezonie. Do tej pory pokazał łącznie 88 żółtych i 6 czerwonych kartek.

Gdzie oglądać mecz Nottingham – Chelsea?

Mecz Nottingham z Chelsea obejrzysz na antenie CANAL+ Sport 3 oraz za pośrednictwem platformy Viaplay.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Nottingham – Chelsea

Nottingham wygrało 1 z 5 ostatnich meczów

Chelsea wygrała 4 z 5 ostatnich meczów

3 z 5 ostatnich bezpośrednich starć kończyło się remisem

Obie drużyny strzeliły w 4 z 5 ostatnich meczów

2 z 5 ostatnich bezpośrednich starć kończyły się bilansem co najmniej trzech bramek

Typowanie wyniku meczu Nottingham – Chelsea

Trwa walka o podział miejsc w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji. Sądzę, że Nottingham nie przegra nadchodzącego meczu a czy wygra i przeskoczy Chelsea w tabeli? Kto wie. Mój typ to podwójna szansa – 1X.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus, News Images