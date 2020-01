Hulk w końcu trafi do Premier League? Brazylijczyk może stworzyć zabójczy duet

Zmiany w przepisach Chinese Super League sprawiają, że wielkie gwiazdy już niebawem mogą opuścić tamtejszą ligę i wrócić do Europy. Wśród nich znajduje się między innymi Hulk, który pobiera aktualnie tygodniówkę na poziomie 320 tysięcy funtów.

Brazylijczyk w 2016 roku przeniósł się do Azji z Zenitu Petersburg i od tamtej pory regularnie notuje dobre sezony. W 124 spotkaniach dla Shanghai SIPG zdobył 68 bramek oraz 53 asyst. Takie liczby pokazują, że skrzydłowy nie wyjechał do tego kraju tylko odcinać kuponów, tak jak między innymi Tevez czy Lavezzi. Wraz z wysokim uposażeniem idzie w parze także dobra gra, co chińscy kibice bardzo doceniają.

Mimo to modyfikacja zasad dotycząca wynagrodzeń może zmusić piłkarza do zmiany kontraktu albo do odejścia z Chin. Kilka dni temu pojawiły się doniesienia na temat zainteresowania ze strony Espanyolu. Teraz natomiast w mediach przejawiają się informacje związane z Wolves. W przeszłości Hulka wielokrotnie łączono z przenosinami między innymi do Chelsea czy Manchesteru United, lecz za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.

W „Wilkach” od kilku lat nieoficjalnie karty rozdaje Jorge Mendes. Portugalski agent, kiedy Hulk grał jeszcze w Porto, kręcił się przy 33-latku i chciał przekonać go do powierzenia mu swoich interesów. Obecnie piłkarz jest reprezentowany przez agencje LORENZ CONSULTING, ale to nie wyklucza przenosin do Anglii. Adama Traore na jednym skrzydle i Hulk na drugim? Jeśli dojdzie do tego transferu, możemy jedynie współczuć obrońcom w Premier League.