BETFAN – opinie i oferta

BETFAN to jeden z nowszych graczy na rynku bukmacherskim w Polsce. Bukmacher od początku postanowił wejść z przytupem wyraźnie zaznaczając swoją obecność. BETFAN najbardziej kojarzony jest z grą bez podatku, szeroką ofertą na rozrywkę oraz MyBets, czyli zakłady na życzenie obstawiającego.

Opinie o BETFAN na rynku bukmacherskim

Tak jak wspomnieliśmy, BETFAN jest stosunkowo świeżym bukmacherem. Jak deklaruje firma „powstali, aby każdego dnia dostarczać niepowtarzalną i unikatową porcję rozrywki. W BETFAN nie tylko gracie, ale przede wszystkim dobrze się bawicie.”

BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KRS: 0000727637

NIP: 5252747132

REGON: 369967041

Zezwolenie z dnia 29 października 2018 r. nr PS4.6831.3.2018 wydane przez Ministra Finansów

Oferta zakładów

Mimo niedługiego stażu BETFAN nie odbiega od konkurencji pod względem oferty zakładów. Można powiedzieć wręcz, że bukmacher wyróżnia się w niektórych aspektach. Przykładem mogą być specjalne zakłady na rozrywkę. W BETFAN mogliśmy obstawić chociażby zwycięzcę Big Brothera czy liczbę wyświetleń pod filmem popularnego Youtubera BNT ze wspinaczki na warszawski hotel Mariott. Gracze pozytywnie oceniają ofertę BETFAN, w której znajdziemy takie dyscypliny jak:

Piłka nożna

Siatkówka

Piłka ręczna

Tenis

Koszykówka

Esport

Żuzel

Kolarstwo

Boks

Dart/Lotki

F1

Hokej na lodzie

Futbol amerykański

Futbol australijski

Baseball

Tenis stołowy

Rugby

Siatkówka plażowa

Snooker

MMA

Sporty motorowe

Polityka

Rozrywka

Sporty tradycyjne

Można powiedzieć, że oferta na zakłady tradycyjne w BETFAN jest solidna. Sprawdźmy na przykład co możemy obstawić na bardzo ciekawy pojedynek Athletiku Bilbao z Realem Madryt w hiszpańskiej La Liga. Bukmacher proponuje nam aż 178 zakładów na ten mecz. Oprócz oklepanych opcji na zwycięzcę lub remis znajdziemy tam:

Zakład bez remisu

Obie drużyny strzelą gola/wybrana drużyna strzeli gola

Połowa/cały mecz

Powyżej/poniżej rzutów rożnych, przedział liczbowy rzutów rożnych, handicap na rzuty rożne, 1. Rzut rożny, liczba rzutów rożnych wybranej drużyny

Powyżej/poniżej goli

Przedział liczby goli

Powyżej/poniżej goli wybranej drużyny

Zwycięstwo do zera wybranej drużyny

Czas strzelenia pierwszego gola

Która drużyna strzeli ostatniego gola

Handicapy bramkowe

Powyżej/poniżej kartek, która drużyna więcej kartek, liczba kartek wybranej drużyny – przedziały, dokładna liczba kartek w meczu

Dokładny wynik

Zawodnik strzeli gola, zdobywca pierwszego gola, zdobywca ostatniego gola

Jak widać wybór jest ogromny i każdy powinien w ofercie BETFAN znaleźć coś dla siebie.

Zakłady na żywo

Tuż obok zakładki „SPORT” znajdziemy podstronę „LIVE”. Również na tym polu bukmacher nie wypada tak źle. Nawet w porach, kiedy nie zobaczymy największych hitów w ofercie zakładów na żywo możemy znaleźć co nieco dla siebie. W „prime time” mnogość opcji wzrasta i możemy wybierać spośród wielu meczów.

Opinia redakcji Futbolnews o ofercie zakładów w BETFAN

Oferta na zakłady przedmeczowe, jak i te na żywo w BETFAN jest naprawdę duża. W największych meczach mamy ogromny wybór, więc praktycznie zawsze znajdziemy coś do obstawienia. Często nawet w mniej popularnych dyscyplinach i rozgrywkach także możemy dodać do naszego kuponu ciekawe zakłady.

Również oferta zakładów na żywo nie odbiega znacznie od oferty zakładów, które możemy obstawić przed startem spotkania. To spory plus, gdyż nie zawsze gracz zdąży postawić zakład odpowiednio wcześnie. Wtedy też dalej może postawić swój zakład live.

ESPORT w BETFAN

ESPORT w BETFAN, podobnie jak u innych bukmacherów, jest traktowany szczególnie. Również tutaj znajdziemy oddzielną kategorię do obstawiania sportów elektronicznych. Widać, że bukmacher przyłożył się w tej kwestii i oferta na ESPORT jest obszerna. Do tego w BETFAN możemy ujrzeć specjalnie dedykowaną stronę ESPORTOWI. Mamy tam dobraną odmienną kolorystykę interfejsu oraz dedykowaną listę wyboru wszystkich gier możliwych do obstawienia. Są to m.in.:

Counter Strike

League of Legends

Dota

StarCraft

Nasza opinia o ESPORCIE w BETFAN

Trzeba docenić zaangażowanie BETFAN w kwestii ESPORTU. Dedykowana podstrona i obszerna oferta na sporty elektroniczne to zdecydowanie atuty. Bukmacher nie powiedział ostatniego słowa

i z pewnością dalej będzie rozwijał swoją ofertę na ESPORT.

Gry wirtualne

W ofercie BETFAN nie mogło zabraknąć także sportów wirtualnych. Znajdziemy je w zakładce „GRY”. Do wyboru mamy kilka ciekawych dyscyplin i są to:

Piłka nożna

Tenis

Wyścigi konne

Wyścigi psów

Koszykówka żużel

Kolarstwo torowe

Na pytanie „gdzie można grać całą dobę?” BETFAN odpowiada – u nas! I to BEZ PODATKU OD GIER!

GRY to pozycja obowiązkowa dla każdego fana zakładów. Szybkie obstawianie i ekspresowe rozliczenia. GRAFICZNIE ekstraklasa – wystarczy spojrzeć tylko na wysokiej jakości obrazy przewijające się rozgrywka po rozgrywce.

PIŁKA NOŻNA – GRA jest tworzona w oparciu o angielską ligę. 20 drużyn, rozgrywki przypominające realne wydarzenia boiskowe – z tłumem, personelem, trenerami i sędziami. Na boisku zobaczycie również tradycyjny rzut monetą, wyjście piłkarzy z tunelu oraz prezentację drużyn! WIMBLEDON! Arenę przypominającą tę z Wielkiego Szlema zobaczycie w rozgrywce tenisowej. BETFAN nie zaserwuje Wam truskawek z bitą śmietaną, ale obiecuje rozbudowane statystyki i zaciętą rywalizację 16 unikalnych postaci.

A co powiecie na koszykówkę? 16 drużyn prosto z USA, walczących o mistrzowskie. Nie musisz kupować specjalnych dostępów do amerykańskiej koszykówki, żeby oglądać sportowe popisy w iście hollywoodzkiej oprawie!

OFERTA na te gry jest dostępna na stronie BETFAN przez całą dobę 365 dni w roku, więc śmiało można uatrakcyjnić swój kupon w dowolnym momencie!

Rozrywka w BETFAN

Zakłady na rozrywkę to coś, na co BETFAN stawia szczególnie i co wyróżnia bukmachera pośród konkurencji. Tej kategorii została dedykowana oddzielna zakładka, którą znajdziemy obok zakładów sportowych, zakładów na żywo, gier wirtualnych oraz esportu.

Rozrywka w BETFAN to szeroki dział zakładów. Oprócz typowo rozrywkowych zakładów, jak chociażby możliwość obstawienia czy któryś z krajów opuści Unię Europejską, możemy znaleźć tutaj także propozycje ze świata polityki oraz sportu. Kiedy PKW ogłosi oficjalne wyniki wyborów? Kto zostanie prezydentem Polski? Czy Pogba odejdzie z Manchesteru United? I wiele więcej w BETFAN.

Nasza opinia o zakładach na rozrywkę w BETFAN

Dział rozrywki w BETFAN to coś specjalnego. Tym sposobem bukmacher wyróżnia się na tle innych,

a zarazem daje swoim klientom możliwość obstawienia czegoś innego niż w tradycyjnej ofercie.

Lubisz oglądać któryś program rozrywkowy i chcesz dostarczyć sobie trochę emocji? Nic łatwiejszego, można obstawić kto odpadnie w najbliższym czasie z Big Brothera, kto wygra Taniec z gwiazdami czy też jakie będzie rozwiązanie zagadki a najbardziej popularnym serialu.

Rejestracja w BETFAN

Rejestracja w BETFAN podzielona jest na dwa kroki. Najpierw musimy podać dane konta (email, hasło, numer telefonu), a następnie wpisujemy swoje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel). W drugim kroku mamy także możliwość wprowadzenia kodu promocyjnego.

Kod promocyjny BETFAN

Warto tutaj wspomnieć o kodzie promocyjnym, z którego można skorzystać przy rejestracji. Zarejestrować się w BETFAN można z kodem GRAMGRUBO, który należy wpisać w polu „Kod promocyjny”.

Wygląd strony i profilu gracza

BETFAN zachęca swojego klienta od samego początku. Zielony kolor, który przeważa na stronie powoduje uczucie spokoju i kojarzy się z wygraną. Poruszanie się po zakładach jest intuicyjne. Już przy pierwszej wizycie jesteśmy w stanie znaleźć to, czego szukamy. Standardowo po lewej stronie znajdziemy listę największych rozgrywek oraz rozwijaną listę, na której znajdziemy wszystkie dostępne dyscypliny.

Profil gracza zawiera wszystkie potrzebne informacje. Znajdziemy tam stan naszego konta, przysługujące nam bonusy, listę kuponów oraz transakcji. W kilku kliknięciach jesteśmy w stanie

z pozycji profilu gracza dokonać szybkiej wpłaty oraz wypłaty.

PROMOCJE BETFAN

BETFAN oczywiście ma w swojej ofercie ciekawe bonusy i promocje, które dotyczą nowych, jak i stałych graczy tego operatora.

Pakiet Pudziana 3000zł

To promocja skierowana do nowych graczy, którzy dokonają 3 pierwszych depozytów na BETkonto. Podczas przenosin środków z salda bonusowego na saldo główne wygraną BETFAN mnoży x10!

Minimalna wpłata 20zł

Kurs minimalny 2.00

Bonus od trzech pierwszych wpłat – 10% od każdej, maksymalnie 100zł

5-krotny obrót bonusem (minimum dwa zdarzenia na kuponie, kurs pojedynczego zdarzenia minimum 1.45)

Przy przeniesieniu wartości z salda bonusowego na saldo główne BETFAN mnoży wygraną x10

Siano wraca na konto główne

Siano wraca na konto główne, czyli „Zakład bez ryzyka”. Jak sama nazwa wskazuje, ta promocja umożliwia Wam ubezpieczenie danego zakładu. W przypadku przegranej otrzymujecie zwrot równowartości stawki na saldo główne (maksymalnie 100 zł). Jest ona skierowana do nowych klientów, którzy podczas rejestracji wpisali kod promocyjny.

Gra bez podatku w BETFAN

Największą gratką wśród promocji BETFAN jest niewątpliwie gra bez podatku. Żeby nie obciążać swojego konta 12-procentowym podatkiem należy spełnić proste wymagania.

Minimum trzy zdarzenia na kuponie

Kurs minimalny każdego zdarzenia 1.35

Opinia redakcji Futbolnews o bonusach BETFAN

Można powiedzieć, że oferta promocyjna BETFAN jest skromna. Gracze nie mają dużego wyboru

w bonusach. Istotne jest jednak to, że klienci mogą skorzystać w BETFAN z gry bez podatku. Warunki tej promocji są jasne, przejrzyste i nietrudne do wykonania.

Od samego początku BETFAN starał się przyciągnąć graczy właśnie grą bez podatku. Kontynuacja tego pomysłu to bardzo dobry ruch ze strony bukmachera i trzeba to docenić.

Cash-out w BETFAN

Cash-out, czyli możliwość zamknięcia kuponu przed rozstrzygnięciem wszystkich zdarzeń, to już standard u polskich bukmacherów. Tak samo jest w BETFAN, gdzie gracze mogą skorzystać z opcji cash-out na następujących zasadach:

Do usługi Cashout zaliczają się wybrane przez organizatora zakłady przedmeczowe oraz zakłady na żywo typu SOLO i AKO.

Zakłady systemowe nie są objęte usługą Cashout.

Usługa nie jest dostępna dla kuponów zagranych za środki bonusowe.

Maksymalna kwota możliwa do wypłaty przy pomocy usługi Cashout wynosi 2279,99 PLN.

Usługa Cashout jest aktywna tylko w przypadku, gdy kwota wypłaty jest wyższa od stawki kuponu, którego dotyczy.

Usługa Cashout może być oferowana, gdy wszystkie zdarzenia na kuponie spełniają jeden z dwóch warunków: żadne ze zdarzeń na kuponie nie jest przegrane każdy z wybranych zdarzeń na kuponie ma dostępny do typowania kurs w ofercie przedmeczowej lub LIVE



Płatności w BETFAN

BETFAN od początku oferuje dogodne metody płatności. Nasze konto możemy zasilić przy pomocy szybkiego przelewu, karty kredytowej, kodu BLIK czy też konta Revolut. Dużym atutem jest minimalna wpłata, którą bukmacher ustawił na poziomie 1zł.

Standardem na rynku są szybkie wypłaty i taka opcja jest również w BETFAN. Bukmacher deklaruje, że średni czas wypłaty to maksymalnie 15 minut. Bezpieczne wypłaty są realizowane 7 dni w tygodniu

(od 7:00 do 23:00) do ponad 97% kont bankowych w Polsce.

Nasza opinia o płatnościach

BETFAN nie odstaje w kwestii metod płatności od rynkowej konkurencji. Tak przy wpłatach, jak

i w kwestii wypłat BETFAN proponuje szybkie metody dokonania transakcji, więc już po kilku chwilach od wpłaty możemy postawić nasz kupon. Podobnie przy wypłatach. Wygrane środki zagoszczą na naszym koncie w trakcie kwadransa.

BETFAN w mediach społecznościowych

Bukmacher od początku postawił na promocję swojej marki poprzez różne kanały. BETFAN jest obecny w mediach społecznościowych, gdzie bardzo często przekazuje swoim graczom informacje o nowych promocjach oraz ofercie zakładów bukmacherskich.

Sporą część publikacji zajmują posty na temat wspomnianej oferty na rozrywkę. W przypadku głośnych spraw BETFAN reaguje błyskawicznie i bardzo szybko możemy obstawić u bukmachera rozstrzygnięcia w ciekawych kwestiach społecznych i rozrywkowych.

Opinie graczy o BETFAN

BETFAN wszedł przebojem na polski rynek. Wielu graczy od początku zwróciło uwagę na nowego bukmachera ze względu na możliwość gry bez podatku. W słoiku miodu jest jednak łyżka dziegciu. Kursy poszczególnych zdarzeń bywają czasami niższe niż u konkurencji i nie w każdym przypadku gra bez podatku w pełni niweluje niższe kursy.

Obstawiający docenią także interfejs strony, który jest przyjazny dla klienta. Łatwo znaleźć mecze, które nas interesują. Kolorystyka zachęca do obstawiania i napawa gracza optymizmem.

Zalety BETFAN

przejrzysta strona internetowa

szeroka oferta przedmeczowa i na żywo

gra bez podatku

oryginalna oferta na rozrywkę

szybkie wypłaty w maksymalnie 15 minut

Wady BETFAN

wąska oferta promocyjna

duża marża i niskie kursy

brak punktów stacjonarnych

Pytania i odpowiedzi

Prezentujemy najczęściej zadawane przez graczy pytania dotyczące oferty BETFAN oraz opinii na jego temat.

Czy BETFAN jest legalnym bukmacherem?

Tak, BETFAN jest w pełni legalnym bukmacherem w Polsce.

Czy BETFAN posiada punkty stacjonarne?

Nie, BETFAN oferuje obstawianie zakładów bukmacherskich jedynie przez internet.

Czy w BETFAN można grać bez podatku?

Tak, BETFAN oferuje grę bez podatku. Wystarczy umieścić na kuponie minimum 3 zdarzenia, każde z kursem minimalnym 1.35.

Ile trwa wypłata w BETFAN?

Średni czas szybkiej wypłaty w BETFAN to maksymalnie 15 minut.

Czy w BETFAN dostępny jest cash-out?

Tak, BETFAN oferuje opcję cash-out.