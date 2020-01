Carlitos podpisał kontrakt z nowym klubem. Będzie grać w lidze greckiej!

Bardzo krótko trwała przygoda Carlitosa z ekipą mającą siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 29-letni Hiszpan rozwiązał kontrakt z klubem pod koniec ubiegłego roku. Przez kilka tygodni, snajper szukał nowego zespołu. Ostatecznie, były gracz m.in. Wisły czy Legii trafił do Panathinaikosu z którym podpisał umowę do 2023 roku.

Choć transfer Carlitosa do Al-Wahda FC dla Legii nie był tak dotkliwy, jak odejście Hiszpana z Wisły Kraków, to przede wszystkim sama ekstraklasa na początku września ubiegłego roku straciła wartościowego zawodnika. Przez dwa lata, Carlitos zgromadził na swoim koncie czterdzieści bramek w polskiej lidze, dorzucając do tego trzynaście asyst. Zdecydowanie gorzej wyglądały statystyki piłkarza na Łazienkowskiej, niż w szeregach “Białej Gwiazdy”. Dla Legii napastnik strzelił bowiem 16 goli, natomiast w Wiśle trafiał do siatki 24-krotnie.

Po dobrym okresie swojej kariery, Carlitos zdecydował się na przeprowadzkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pobyt w Al-Wahda FC trudno nazwać udanym. Zaledwie dziewięć rozegranych meczów w lidze. Co prawda w tym czasie, 29-latkowi udało się zdobyć pięć goli, jednakże bardzo wymowne jest rozwiązanie kontraktu snajpera tuż przed zakończeniem 2019 roku.

Dalszą karierę Carlitos kontynuować będzie w Panathinaikosie z którym podpisał umowę do 2023 roku. Co ważne, na ten moment zawodnik może jedynie trenować z grecką ekipą, gdyż w tym sezonie Hiszpan występował już w dwóch zespołach. Panathinaikos radzi sobie w tej kampanii całkiem dobrze. Obecnie, drużyna zajmuje 4 miejsce w lidze. Strata do lidera wynosi już jednak osiemnaście punktów.