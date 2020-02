Mile Savkovic żegna się z Jagiellonią!

Spore roszady w składzie następują w szeregach Jagiellonii. Klub z Białegostoku sprowadził Macieja Makuszewskiego. Między innymi z tego powodu, Mile Savkovic żegna się z zespołem. Jagiellonia poinformowała w środę o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron.

Savkovic do Jagi trafił w sierpniu 2018 roku za kwotę około 250 tys. euro. Serb miał za sobą kiepski sezon w ojczyźnie. Znacznie lepiej wyglądała wykonaniu 27-latka kampania 2017/2018. Podczas wspomnianych rozgrywek, Mile zdobył 11 bramek oraz zaliczył 8 asyst w 32 występach. Można przypuszczać, że to właśnie ten okres gry zawodnika zadecydował, że Jagiellonia postarała się sprowadzić piłkarza do siebie.

Polskich boisk Mile Savkovic nie podbił. W trakcie ubiegłych rozgrywek, ofensywny gracz zagrał w zaledwie 11 ligowych występach, zdobywając jedną bramkę. Rola 27-latka w zespole była marginalna, co potwierdzają minuty spędzone na boisku (niecałe 300).

W obecnym sezonie Savkovic także nie wpływał w żaden sposób na wyniki Jagiellonii. Z tego też powodu, klub doszedł do porozumienia z zawodnikiem w sprawie rozwiązania kontraktu. Taka decyzja powinna dobrze wpłynąć zarówno na zespół, jak i samego piłkarza.