Szymon Marciniak poprowadzi najważniejszy mecz w życiu? Polak rozważany przez UEFA

Polska piłka nożna w ostatnich latach wyraźnie odżyła, co widzimy przede wszystkim po kilku naszych graczach, grających w mocnych europejskich klubach. Powody do dumy i zadowolenia na murawach największych stadionów dają nam jednak nie tylko oni.

Szymon Marciniak już od kilku lat jest arbitrem pnącym się po kolejnych szczeblach w zadziwiającym tempie. Polak, mimo dopiero 39 lat na karku (to jak na najlepszych, najbardziej doświadczonych sędziów wciąż mało) poprowadził kilka ważnych meczów, do których można zaliczyć m.in. ostatnie starcie Atletico z Liverpoolem.

Choć Juergen Klopp po przegranym przez jego zespół meczu próbował krytykować decyzje podejmowane przez Polaka, ten wypadł naprawdę dobrze. Cieszy to tym bardziej, że Szymon Marciniak był w tym spotkaniu pod obserwacją Roberta Rosettiego, szef sędziów UEFA. Jak ustalił Tomasz Włodarczyk z portalu “Sport.pl”, ta wizyta nie była przypadkowa.

Włoch miał oceniać Polaka pod kątem przygotowań do pewnego meczu, a konkretnie do… finału Ligi Europy, który odbędzie się 27 maja. To właśnie Szymon Marciniak jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do poprowadzenia wielkiego starcia, które odbędzie się w Gdańsku.

Dla polskiego arbitra byłby to najważniejszy jak dotąd mecz, po m.in. ćwierćfinale Ligi Mistrzów (Juventus vs Barcelona), dwóch półfinałach Ligi Europym czy finale Superpucharu UEFA.