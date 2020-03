“Kocham grać w piłkę, ale zdrowie jest najważniejsze”

Pewnie już wszyscy znają dziwną decyzje PZPN-u, który uznał, że zawodnicy od Ekstraklasy do II ligi są na tyle odporni i mogą grać dalej, ale już trzecioligowcy i pozostali, mierzący swoje siły w amatorskich ligach, nie będą rywalizować. Ich ligi zostały zawieszone. Co na to sami zainteresowani?

Zapytaliśmy o zdanie kilku drugoligowców. Aron Stasiak, skrzydłowy Górnika Łęczna dość lakonicznie wypowiedział się na temat tej sytuacji.

– Nie wiem jak reszta drużyny przyjęła ten werdykt, bo decyzja została podjęta już po naszym treningu. Jeśli o mnie chodzi, kocham grać w piłkę i fajnie byłoby rozegrać następne mecze, ale zdrowie jest najważniejsze. Nie wiem sam, co o tym myśleć na gorąco. Jednak dziwnym jest, że część będzie grać, a część nie. Albo wszyscy, albo nikt – powiedział Stasiak.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

***

Kolejnym, którego zapytaliśmy się, był Piotr Stańko, drugi trener Górnika Polkowice.

Jak Pan się zapatruje na obecną sytuacje?

Wszystko nabiera rozpędu i sytuacja jest dynamiczna. Musimy przede wszystkim myśleć o zdrowiu wszystkich i bezpieczeństwie. Czy to będzie miało sens? Trudno powiedzieć, bo szybko się to zmienia. Najlepszym wyjściem, na teraz, byłoby przeczekać dwa, trzy tygodnie i zobaczyć w jakim kierunku sytuacja pójdzie. Później ewentualnie decydować o zawieszeniu lub zakończeniu sezonu.

Wasz najbliższy rywal nie wybiera się do Polkowic.

Dostaliśmy informacje od prezesa, że Legionovia odmówiła przyjazdu na mecz do nas. My teraz jesteśmy w lepszej sytuacji, bo mieliśmy grać u siebie i nie trzeba było jeździć po hotelach. Ale zaraz czekałby nas wyjazd do Krakowa. To wszystko kilometry, postoje i posiłki w różnych miejscach.

Trudna sytuacja, a tu zanotowaliście dobry początek wiosny.

Oczywiście, że szkoda tych dobrych przygotowań i startu, ale wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze. Nasze, naszych rodzin, dziadków, dzieci i z tym nie można dyskutować!

***

O komentarz chcieliśmy poprosić również dyrektora sportowego GKS-u Katowice Roberta Góralczyka. Gieksa była, drugim po Legionovii, klubem, który negatywnie zareagował na decyzje związku. – Tutaj nie ma co komentować. Wszystko jest zawarte w komunikacie klubu i ja się z tym utożsamiam – powiedział Góralczyk.