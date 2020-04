Diogo Dalot opuści Manchester United? Ekipa z Old Trafford oczekuje dużej kwoty!

W momencie, gdy do ekipy “Czerwonych Diabłów” dołączył Aaron Wan-Bissaka, przyszłość Diogo Dalota na Old Trafford stanęła pod dużym znakiem zapytania. Angielski obrońca jest bowiem niekwestionowanym numerem jeden na pozycję prawego obrońcy. W związku z tym, niewiele szans na grę ma portugalski piłkarz. Choć Dalot odgrywa marginalną rolę, to Manchester United nie zamierza sprzedawać zawodnika za małe pieniądze.

Defensor trafił na Old Trafford w lipcu 2018 roku. Wielokrotny mistrz Anglii wydał na gracza FC Porto 22 miliony euro. Jak na zawodnika, który w tamtym czasie miał 19 lat i zaledwie kilka spotkań w Liga NOS, taka kwota mogła nieco zaskakiwać.

Diogo otrzymał kilkanaście szans w trakcie debiutanckiego sezonu. Portugalczyk ostatecznie zakończył kampanie z 16 występami w Premier League, w których zanotował dwie asysty. Piłkarz z pewnością miał świadomość, iż sytuacja w klubie ulegnie zmianie, gdy do “Czerwonych Diabłów” trafi Aaron Wan-Bissaka.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Manchester United zrealizował transfer Anglika za 55 milionów euro, a Diogo Dalot dodatkowo nabawił się urazów biodra i pachwiny. Te dwa czynniki spowodowały, iż 21-latek w tym sezonie rozegrał tylko cztery mecze w lidze.

Zarząd “Czerwonych Diabłów” nie powinien zatem robić większych problemów w sprawie przeprowadzki Portugalczyka do nowego klubu. Jak informuje jednak “O Jogo”, zespół z Old Trafford oczekuje za Dalota od 30 do 35 milionów euro. To spora kwota za zawodnika, który ma marginalną rolę w przerwanej kampanii.

Zainteresowanie defensorem wykazywali przedstawiciele PSG. Niewykluczone, iż wygórowane warunki zniechęcą francuską ekipę do jakichkolwiek rozmów.