Valencia – Levante. Typy, kursy (12.06.2020)

Dzisiejsze zmagania w Hiszpanii zakończymy derbami Walencji. O wiele ważniejsze będzie to spotkanie dla gospodarzy, którzy nadal walczą o grę w europejskich pucharach. Ich realnym celem pozostaje walka o Champions League.

Valencia – Levante zapowiedź (22:00, piątek)

Dla Valencii to ważne starcie w kontekście rywalizacji z Realem Sociedad, Getafe i Atletico Madryt o czołową czwórkę. Chętnych do zajęcia tego miejsca nie brakuje i z pewnością możemy spodziewać się zażartej walki do ostatniej kolejki.

Wygrana w derbach z pewnością pozwoliłaby ekipie Roberta Celadesa dobrze wejść w rozgrywki. “Nietoperze” w ostatnim ligowym spotkaniu zremisowali z Deportivo Alaves i zostali wyeliminowali z Ligi Mistrzów po rozegraniu słabego dwumeczu z Atalantą. Z tego powodu gospodarze dzisiejszego starcia mogą skupić się jedynie na lidze i walczyć o miejsce w TOP4, co zapewniłoby im także spokój pod kątem finansowym.

Z kolei Levante jest w tym sezonie typowym zespołem środka tabeli. Za słabi na walkę o “coś więcej”, za dobrzy, aby bić się o utrzymanie. Klub ma na koncie już 10 porażek w lidze, a gorszym bilansem pod tym kątem może “pochwalić się” tylko Real Mallorca i Espanyol, czyli odpowiednio 18 i 20 ekipa w ligowej tabeli.

Podczas dwóch ostatnich derbów Walencji górą okazała się Valencia po bramkostrzelnych widowiskach. Podobnego rezultatu mamy spodziewać się także dzisiaj?

Valencia – Levante kursy bukmacherów

Bukmacherzy faworytów upatrują w Valencii. Kurs na ich zwycięstwo oscyluje w granicach 1.74. Remis został wyceniony na 3.95, natomiast wygrana gości na 4.45.

Valencia – Levante typy

Gospodarze podczas obecnego sezonu na Mestalla grają naprawdę dobrze. Pod kątem potyczek na własnym obiekcie, więcej punktów w lidze zdobyła tylko Barcelona i Real Madryt. Dziś liczymy na łatwą przeprawę dla zespołu Alberta Celadesa.

Valencia – Levante | Typ: Valencia wygra @ 1.74 BETFAN

Valencia – Levante | Typ: Maxi Gomez strzeli bramkę @ 1.99 BETFAN

