Arsenal – Chelsea. Typy, kursy (1.08.2020)

W sobotni wieczór poznamy triumfatora FA Cup. Podczas finałowego starcia zmierzą się dwa londyńskie kluby – Arsenal oraz Chelsea. Który zespół ze stolicy Anglii sięgnie po trofeum?

Arsenal – Chelsea zapowiedź (sobota, 18:30)

Po zmianie trenera w Arsenalu, ekipa z Emirates Stadium poprawiła swoje wyniki. Mikel Arteta nie zdołał jednak zająć z drużyną miejsca, które zagwarantowałoby grę w europejskich pucharach. “Kanonierzy” zakończyli sezon Premier League na ósmym miejscu.

W związku z tym, ostatnią drogą do Ligi Europy jest wygrana w FA Cup. Jeżeli piłkarze Arsenalu sięgną po puchar, to zostaną włączeni do tych rozgrywek. Na przeszkodzie podopiecznych Artety staną zawodnicy Franka Lamparda.

“The Blues” w znacznie lepszych nastrojach zakończyli ligowe zmagania. Chelsea obroniła miejsce w czołowej czwórce. Oznacza to, że ekipa ze Stamford Bridge zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Lampard razem z drużyną na pewno chciałby zakończyć krajową rywalizację z pucharem. Dla obu szkoleniowców ewentualny triumf może być ważnym fundamentem do dalszej pracy w klubie.

Arsenal – Chelsea kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Chelsea. Kurs na zwycięstwo “The Blues” wynosi 2.14. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.40. Triumf Arsenalu bukmacherzy ocenili na kurs 3.25.

Arsenal – Chelsea typy

Dla “Kanonierów” ten finał ma podwójne znaczenie. Chelsea z kolei przyzwyczaiła nas do sporej liczby bramek w meczach, w których rywalizują. Kierujemy swój typ w stronę goli w tym meczu.

Arsenal – Chelsea | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.98 @ Betclic

Arsenal – Chelsea | Typ: Pierre-Emerick Aubameyang strzeli gola 2.35 @ Betclic