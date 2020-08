Jarosław Niezgoda zaliczył asystę w ćwierćfinałowym starciu turnieju MLS is Back. Portland Timbers pokonała New York City 3:1.

Polak wszedł na boisku w 52. minucie meczu. Niespełna kwadrans później zanotował decydujące podanie przy trafieniu Diego Valeriego.

IT HAD TO BE HIM!@DiegoDv8 always delivers. #NYCvPOR pic.twitter.com/L0EoejMaiF

— Major League Soccer (@MLS) August 2, 2020