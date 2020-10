Maciej Rybus nie zagra w najbliższych meczach reprezentacji z powodu zakażenia Covid-19. Jeszcze nie wiadomo, co to oznacza dla kadry Jerzego Brzęczka.

Pozytywny test w reprezentacji Polski

W poniedziałek zawodników oraz sztab szkoleniowy reprezentacji poddano testom na obecność koronawirusa. Pojawiły się jednak złe informacje dla kadry. Rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski poinformował bowiem, że Covid-19 wykryto u Macieja Rybusa.

– Zawodnik został odizolowany od reszty grupy i zostały wszczęte odpowiednie procedury sanitarne – napisał na Twitterze rzecznik PZPN.

Co dalej?

Co to oznacza dla reprezentacji Polski? PZPN poinformował o jednym pozytywnym teście, co może oznaczać, że to jedyny taki wynik wśród uczestników zgrupowania. Pewne jest na razie tylko to, że Maciej Rybus na pewno nie zagra w najbliższych spotkaniach. W tej chwili nie wiadomo jednak, jakie dalsze kroki podejmą władze Polskiego Związku Piłki Nożnej w tej sytuacji.