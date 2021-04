Karim Benzema chwali kolegę z zespołu: “Ma wszystko, by odnieść sukces”

Vinicius Junior po meczu z Liverpoolem wciąż zbiera wiele pozytywnych opinii. Tym razem na temat Brazylijczyka wypowiedział się jego kolega z zespołu, Karim Benzema.

Brazylijczyk zawstydził krytyków

Zdania na temat postawy Viniciusa Juniora w drużynie Realu Madryt wciąż są podzielone. Brazylijczyk wyróżnia się techniką, aczkolwiek rzadko ma wpływ na losy spotkania. W tym sezonie piłkarz otrzymał już 36 szans od Zinedine’a Zidane’a i zdobył sześć goli oraz zanotował tyle samo asyst. Niektórzy eksperci jednak krytykują 20-latka za brak efektywności.

Vinicius Junior mógł jednak zamknąć usta krytykom w ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów. Brazylijczyk zdobył dwie bramki w meczu z Liverpoolem, a jego zespół pokonał “The Reds” 3:1. 20-letni piłkarz został oczywiście uznany przez wiele portali statystycznych najlepszym na boisku. Ten występ zresztą udowodnił, że wychowanek Flamengo jest w stanie grać na wysokim poziomie.

Komplement od Benzemy na wagę złota

Na temat kolegi z zespołu wypowiedział się Karim Benzema. Francuz jeszcze niedawno nie szczędził słów krytyki pod adresem Brazylijczyka, mówiąc że 20-latek gra przeciwko Realowi. Tym razem jednak doświadczony napastnik wypowiedział się o młodszym koledze w superlatywach.

– Wierzę w niego, bo ma tu wszystko, by odnieść sukces. Dlatego dużo rozmawiam z nim na boisku, poza nim. Czasami mówię do niego trochę głośno, ale to dlatego, że może dać z siebie więcej. A potrafi być fenomenem, gdy tylko chce – przyznał Karim Benzema.