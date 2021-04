Eduardo Cornago: Real Madryt może wygrać LaLigę i Ligę Mistrzów

El Clasico może być dla Realu Madryt najważniejszym meczem tego sezonu. Czy “Królewscy” powalczą w tym sezonie o trofea? Jakie szanse ma klub na pozyskanie Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappe? O to zapytaliśmy Eduardo Cornago, dziennikarza magazynu “AS”.

“Powtórzy się to, co w zeszłym sezonie”

Real Madryt w tej chwili zajmuje trzecie miejsce w LaLidze. Różnice między czołówką są jednak niewielkie. Atletico ma bowiem na koncie 66 punktów, Barcelona 65, a “Królewscy” 63. Można więc powiedzieć, że sobotnie El Clasico może się okazać najważniejszym meczem w sezonie dla całej pierwszej trójki.

Barcelona i Atletico Madryt mają jednak nieco ułatwione zadanie. Oba zespoły pożegnały się z Ligą Mistrzów w 1/8 finału i mogą spokojnie skoncentrować się na lidze. Tymczasem Real Madryt wciąż łączy występy w LaLidze z Champions League, przez co ma nieco większą intensywność gry niż ich rywale. Według dziennikarza “AS” Eduardo Cornago, zespół jest jednak w stanie rywalizować z powodzeniem na obu frontach.

– Real Madryt może wygrać LaLigę i Ligę Mistrzów. Zidane jest motywatorem i ma graczy na świetnym poziomie. Myślę, że powtórzy się to, co wydarzyło się w poprzednim sezonie. Może po El Clasico zespół powtórzy tamtą świetną serię? – zastanawia się w rozmowie z “FutbolNews.pl” Eduardo Cornago.

“Pewnego dnia Vinicius może otrzymać Złotą Piłkę”

Według hiszpańskiego dziennikarza, Real Madryt może w najbliższym El Clasico przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

– Real pokona Barcelonę dzięki dwóm bramkom Viniciusa. To jego czas. Barcelona jest silna, ale myślę, że nie ma piłkarzy grających w podobnym stylu jak Vinicius oraz takich, którzy mogliby go zatrzymać, jeśli ten znajdzie się w dogodnej okazji. Oczywiście – Barcelona ma Messiego, ale nie gra on na takim poziomie, do jakiego przyzwyczaił nas wcześniej. A reszta? Według mnie nie potrafi zrobić różnicy, tak jak ostatnio Brazylijczyk – takim stwierdzeniem zaryzykował dziennikarz magazynu “AS”.

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie Vinicius Junior jest na fali. Dowodem na to jest jego świetny występ z Liverpoolem, gdy dwa razy skierował piłkę do bramki. Jeszcze niedawno mówiło się, że Brazylijczyk marnuje sporo okazji i jego efektywność nie idzie w parze z dobrą techniką. Mówiło się nawet, że Real Madryt pozwoli na jego odejście do PSG, które wyrażało nim zainteresowanie. Eduardo Cornago twierdzi jednak, że piłkarz powinien pozostać w zespole, gdyż już wkrótce może przyczynić się do wielkich sukcesów “Królewskich”

– Real Madryt musi wierzyć, że Vinicius będzie jednym z najlepszych graczy na świecie i pewnego dnia może otrzymać Złotą Piłkę. Myślę, że taki mecz jak sobotni z Barceloną może potwierdzić jego talent i aspiracje – przyznał hiszpański ekspert.

Mbappe jedną nogą w Realu Madryt?

Według Eduardo Cornago, budowa zespołu Realu Madryt w najbliższym czasie powinna się opierać w dużej mierze właśnie o Brazylijczyka. Hiszpański dziennikarz przyznaje, że “Królewscy” niebawem mogą się wyraźnie wzmocnić, ale twierdzi, że dla Viniciusa też znajdzie się miejsce w składzie. Redaktor “AS” zdradził nam także, że transfer Kyliana Mbappe jest już niemal oczywistością.

– Z informacji, które posiadam, wynika, że Mbappe już niebawem podpisze kontrakt z Realem Madryt. Piłkarz już powiedział PSG, że chciałby odejść. Pozyskanie Haalanda w tej chwili wydaje się jednak nieco trudniejsze – podsumowuł Cornago.