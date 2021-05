Manchester United – Fulham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.05.2021)

Cho膰 spotkanie Manchesteru United z Fulham nie ma ju偶 wi臋kszej wagi, bo obie dru偶yny wiedz膮 ju偶 gdzie zagraj膮 w przysz艂ym sezonie, to na pewno powr贸t fan贸w na trybuny Old Trafford b臋dzie dla gospodarzy czym艣 specjalnym i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e gracze obydwu dru偶yn dadz膮 z siebie absolutnie wszystko i b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony. Bukmacherzy nie maj膮 w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, kt贸rzy na pewno b臋d膮 chcieli da膰 kibicom troch臋 rado艣ci.

Manchester United – Fulham zapowied藕 (wtorek, 19:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania b臋d膮 prawdopodobnie wicemistrzami Anglii i cho膰 ten klub na pewno celuje w mistrzostwo, to fani nie mog膮 by膰 bardzo 藕li na to jak ten sezon dla Czerwonych Diab艂贸w wygl膮da艂. Manchester United jest w finale Ligi Europy i na pewno wicemistrzostwo wraz z ewentualnym pucharem europejskim b臋dzie dla kibic贸w tej dru偶yny satysfakcjonuj膮cym wynikiem. Do tego potrzeba jednak dobrych wynik贸w w ostatnich meczach tego sezonu i na pewno gospodarze b臋d膮 chcieli dzisiaj pokaza膰 si臋 z dobrej strony.

Zawodnicy Fulham spadli z ligi i zagraj膮 za rok w Championship. Kilku graczy na pewno liczy jednak na transfer i pozostanie w elicie, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e po zawodnikach Fulham fani zobacz膮 dzisiaj walk臋 do samego ko艅ca. Mecz z Manchesterem United jest dobrym oknem wystawowym i ewentualny dobry wyst臋p na pewno przybli偶y niekt贸rych graczy do transferu.

Manchester United – Fulham przewidywane sk艂ady

Manchester United:聽Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Fernandes, Greenwood; Cavani

Fulham:聽Areola; Tete, Andersen, Adarabioyo, Aina; Lemina, Reed; Lookman, Reid, Carvalho; Mitrovic

Manchester United – Fulham kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Manchester United. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.37. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Manchester United 鈥 Fulham, to STS ma na to zdarzenie kurs 5.00. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 8.35.

Manchester United – Fulham fakty meczowe

Go艣cie przegrali swoje 3 ostatnie mecze.

Go艣cie nie wygrali swoich 8 ostatnich spotka艅.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 5 mecz贸w, a go艣cie od 8 spotka艅.

Manchester United – Fulham nasze typy

Manchester United przegra艂 swoje dwa ostatnie mecze, ale na pewno gospodarze chc膮 zako艅czy膰 ten sezon Premier League w dobrym stylu i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony Czerwonych Diab艂贸w. Go艣cie za to nie byli w stanie w poprzednich meczach wygrywa膰 i raczej dzisiaj nie powinno by膰 inaczej, bo wyjazd na Old Trafford nigdy nie jest 艂atwym wyzwaniem. Mimo wszystko w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i nie mo偶na skre艣la膰 go艣ci przed startem spotkania.

Manchester United 鈥 Fulham | Typ: handicap: Manchester United -1 @2.00 STS

Manchester United 鈥 Fulham | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.65 STS