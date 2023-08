Kylian Mbappe jednak zagra dla Paris Saint-Germain

Kylian Mbappe był bliski odejścia z PSG lub spędzeniu całego sezonu na trybunach Princes Park. Jak podają media, Francuz dogadał się z władzami mistrza Francji i ponownie zostanie włączony do składu.

W ostatnich tygodniach Mbappe nie trenował z drużyną Paris Saint-Germain. 24-latek nie brał udziału w obozie przygotowawczym do nowego sezonu z klubem. Napastnik nosi się z zamiarem opuszczenia Paryża i nie ma zamiaru przedłużać umowy, na co nalegają działacze PSG. Z racji tego, piłkarz popadł z przewodniczącym klubu, Al-Khelaiffim w konflikt. Francuzowi groziło oglądanie meczów zespołu z pozycji trybun.

Mbappe pragnął odejść do Realu Madryt. Drużynie Królewskich 24-latek kibicuje od dziecka i jego marzeniem jest gra na Santiago Bernabeu. Zespół La Liga nie złożył jednak jeszcze oficjalnej oferty za Francuza. W między czasie, Al Hilal złożył rekordową ofertę transferową za piłkarza. Paris Saint-Germain przyjął propozycje klubu z ligi saudyjskiej, jednak sam zawodnik nie miał zamiaru przechodzić do tamtejszej ligi. Ostatnio było głośno o konflikcie Mbappe z Al-Khelaiffim.

Jak się okazuje panowie dogadali się i młody francuz z powrotem zostanie włączony do drużyny mistrza Francji. Mimo porozumienia, napastnik nie chce przedłużyć kontraktu z PSG, na czym zależy władzą klubu. Według Fabrizio Romano, paryżanie myślą nad zaproponowaniem piłkarzowi nowego kontraktu, w którym byłaby klauzula umożliwiająca mu odejście w 2024 roku.

Nasser Al Khelaifi, taking care of the negotiations with Kylian Mbappé 🇫🇷

Talks described as ‘very positive’ after big tension in July — nothing done yet.

Different options being discussed, also potential exit clause for 2024 included into new deal.

PSG expect him to stay. pic.twitter.com/5QSdziut1F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023