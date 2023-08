Raków Częstochowa stanie przed niezwykle trudnym zadaniem, aby wyeliminować Kopenhagę. Mistrz Danii jest faworytem dwumeczu, ale Medaliki będą chciały sprawić niespodziankę. Jacy piłkarze Rakowa mogą okazać się kluczowi w trakcie dwumeczu?

Kluczowi piłkarze Rakowa na mecz z Kopenhagą

Żeby pokonać Kopenhagę, wszyscy piłkarze Rakowa będą musieli dać z siebie wszystko. Kto jednak najbardziej może wpłynąć na losy dwumeczu?

Vladan Kovacević

Nie ma co się oszukiwać, to Kopenhaga wygląda na papierze lepiej i prawdopodobnie stworzy więcej groźnych sytuacji. Mecze życia będzie musiał rozegrać Vladan Kovacević. Bez bramkarza w najwyższej dyspozycji trudno będzie o awans. W starciu z silniejszymi drużynami, to właśnie golkiperze często ratują zespół. Bośniak będzie musiał udowodnić, że nie bez powodu jest najbardziej wartościowym piłkarzem w kadrze Rakowa.

Zoran Arsenić

Stoper i kapitan, to on będzie odpowiedzialny za ustawienia linii obrony. Zoran musi być filarem nie do przejścia i zagrać dwie życiówki.

Fran Tudor

Jeden z najlepszych zawodników Rakowa w eliminacjach. Jak nie strzela, to asystuje. Fran Tudor w eliminacjach ma na swoim koncie dwa gole i dwie asysty. Chorwat drybluje, dośrodkowuje, a także ma sporo pracy w defensywie. Jeżeli będzie w formie to Kopenhaga ma kogo się bać.

Piasecki i Zwoliński

Żeby wygrać dwumeczu, trzeba strzelić bramki, a to jest zadanie Łukasza Zwolińskiego i Fabiana Piaseckiego. Napastnicy nie spisują się jak na razie wybitnie i wciąż nie wiadomo, który z nich jest tym lepszym. Piasecki trafił z Arisem i Karabachem, a Zwolińki dwukrotnie z Florą i aż trzy razy w Ekstraklasie.

