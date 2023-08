Kluczowy piłkarz Barcelony wypada z gry z powodu kontuzji

Barcelona ma poważny problem w linii pomocy. Z powodu kontuzji na ponad miesiąc wypada kluczowy zawodnik, Pedri.

Po kontuzji Araujo, Barcelona ma kolejny problem. Tym razem z gry na ponad miesiąc wypada Pedri. Zawodnik doznał urazu mięśnia uda na treningu. 20-latek jest kluczowym piłkarzem klubu z Katalonii. Mimo młodego wieku, Hiszpan wystąpił dla ekipy obecnego mistrza La Liga już 111 razy. Piłkarz jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. Rozwój pomocnika jest jednak hamowany przez trapione go kontuzje. Pedri od sezonu 2021/2022 z powodu urazów przegapił 56 meczów.

❗ Injury news@Pedri has a right quadriceps injury. He is unavailable for selection and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/QfpDKsF1TJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2023