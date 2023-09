Mistrz Polski będzie reprezentował nasz kraj w rozgrywkach Ligi Europy. Raków Częstochowa oraz reszta uczestników poznał grupowych rywali. Sprawdź z kim przyjdzie się mierzyć drużynie Medalików.

Przed Rakowem Częstochowa trudne zadanie w fazie grupowej Ligi Europy

Raków Częstochowa w poprzednim sezonie wygrał mistrzostwo Polski pierwszy raz w historii. Medaliki do ostatniej rudny kwalifikacyjnej walczyły o awans do Ligi Mistrzów. Ostatecznie drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę odpadła w IV rudzie eliminacji do Ligi Mistrzów uznając wyższość FC Kopenhagi. Tym samym Raków zagra w Lidze Europy. W piątkowe popołudnie w Monaco mistrzowie Polski poznali swoich rywali w fazie pucharowej. Przed Medalikami ciężkie zadnie, ponieważ nie trafiły do najłatwiejszej grupy. Rywalami Rakowa w Lidze Europy UEFA w sezonie 2023/24 będą: Atalanta, Sporting, Sturm Graz. Największym faworytem do wyjścia z grupy jest Atalanta. Włoska drużyna przez portal Transfermarkt wyceniana jest na 322 miliony euro. Drugim najwyżej wycenianym klubem jest Sporting, nieco ponad 240 milionów euro. Wartość Sturm Graz szacuje się na blisko 50 milionów euro. Wartość Rakowa Częstochowa jest najniżej wyceniana. Szacuje się ją na kwotę poniżej 40 milionów euro.

