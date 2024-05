Betfan kurs 1.95 Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 1X2 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin. Jednym z dwóch hitów 32. kolejki PKO Ekstraklasy będzie starcie w Częstochowie, gdzie Medaliki podejmą Portowców. Gospodarze przystąpią do tego spotkania po porażce 0:2 z Zagłębiem Lubin. Goście natomiast wygrali 1:0 z Puszczą. To niezwykle istotne spotkanie dla układu czołówki tabeli. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy to emocjonujące starcie.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze polskiej Ekstraklasy są niezwykle trudne do analizy. Sytuacja wewnątrz Rakowa Częstochowa nie należy aktualnie do najlepszych i najzdrowszych. Nie dość, że wyniki sportowe są niesatysfakcjonujące dla wszystkich w Częstochowie, to jeszcze ogłoszono, że Dawid Szwarga przestanie pełnić obowiązki pierwszego trenera wraz z zakończeniem bieżącego sezonu, co tylko zagęściło atmosferę na klubowych korytarzach. Poprzedni mecz Medalików to kolejna porażka, tym razem wyjazdowa z Zagłębiem Lubin 0:2. Aktualnie Mistrz Polski zajmuje siódmą lokatę, ze stratą 7 punktów do lidera z Białegostoku.

Nastroje w Pogoni Szczecin również mogłyby być lepsze, po tym jak Portowcy w ostatnich sekundach wypuścili z rąk Puchar Polski, przegrywając z pierwszoligową Wisłą Kraków. Mecz ten był o tyle bolesny, bowiem lepszej okazji na pierwsze trofeum w historii Pogoń mieć nie mogła. Dumie Pomorza jednak udało się odpowiedzieć na tę klęskę domowym zwycięstwem 1:0 z Puszczą Niepołomice, która wciąż pozostawia ich w walce o europejskie puchary.

Obie ekipy znajdują się w pewnym dołku i potrzebują jak ognia kompletu punktów w sobotni wieczór. Każda strata punktów w tym spotkaniu oddali ich niemal bezpowrotnie od eliminacji do europejskich pucharów. Historia bezpośrednich pojedynków w ostatnim czasie jest wyjątkowo na korzyść Medalików, którzy wygrali 4 z ostatnich 5 meczów z Portowcami.

Moim zdaniem goście w dalszym ciągu są oszołomieni po przegranym finale Pucharu Polski i gospodarze doskonale to wykorzystają. Stawiam na zwycięstwo częstochowian po kursie @1.95 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Łukasz Zwoliński po kursie @2.55.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Dla jednych i drugich to niezwykle istotne starcie w kwestii miejsca w tabeli na koniec sezonu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin

Częstochowianie przegrali trzy z ostatnich pięciu meczów

Pogoń z ostatnich czterech meczów wygrała tylko jeden

W ostatnich trzech bezpośrednich pojedynkach między tymi ekipami tylko raz padł remis

Przewidywane składy Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa : Kovacevic – Racovitan, Svarnas, Tudor – Otieno, Lederman, Papanikolaou, Silva – Drachal, Yeboah, Crnac

: Kovacevic – Racovitan, Svarnas, Tudor – Otieno, Lederman, Papanikolaou, Silva – Drachal, Yeboah, Crnac Pogoń Szczecin: Cojocaru – Wahlqvist, Zech, Malec, Koutris – Ulvestad, Bichakhchyan, Gorgon, Wędrychowski – Grosicki, Koulouris



