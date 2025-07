Roma wzmacnia środek pola piłkarzem Ligue 1. Drugi rok z rzędu

AS Roma przeszła latem wiele zmian. Gian Piero Gasperini zastąpił Claudio Ranieriego w roli pierwszego trenera, kończąc swoją dziewięcioletnią przygodę w Bergamo. Zmienił się też dyrektor sportowy – z Florenta Ghisolfiego na Freda Massarę. Pora więc na ruchy przychodzące do drużyny „Giallorossich”. Nowy-stary szef pionu sportowego postanowił sprowadzić piłkarza z dobrze znanej sobie ligi.

Roma znów szuka we Francji. Tym razem coś dobrego?

Neil El Aynaoui zalicza błyskawiczny rozwój. Nie tak dawno jeszcze grał dla trzecioligowego AS Nancy. W przeciągu dwóch lat awansował on do wyjściowego piłkarza z klubu należącego do czołówki Ligue 1. Sezon 2024/25 to aż osiem ligowych trafień pomocnika z ofensywnym zacięciem – w ostatniej kolejce miał duży udział w pogromie AS Monaco 4:0 (dwa gole). W ostatnich pięciu kolejkach trafił do siatki czterokrotnie. Teraz, Roma widzi w nim najlepszą opcję na wzmocnienie środka pola i zapłaci za niego z bonusami łącznie 25 milionów euro.

Informację o transferze potwierdził włoski guru transferowy Fabrizio Romano. Rok wcześniej, Roma zdecydowała się na pozyskanie bardzo utalentowanego piłkarza Stade Rennais. Mowa tu o Enzo Le Fee. Piłkarz z przeszłością w Lorient kosztujący nieco ponad 20 milionów euro okazał się jednak dużym niewypałem i już zimą wypożyczono go z obowiązkiem wykupu do Sunderlandu. Po awansie do Premier League, „The Black Cats” wykupili Le Fee, czyniąc go swoim transferowym rekordem.

Pomocnik, ale nie ten, którego chcieli kibice

Marokański pomocnik Neil El Aynaoui przybędzie do Romy jako pierwsze letnie wzmocnienie, ale wielu fanów jest z tego tytułu niezadowolonych. Nastawili się oni bowiem na przybycie rewelacji Copa America 2024 oraz KMŚ 2025 – Kolumbijczyka Richarda Riosa z Palmeiras. Z uwagi na to, wielu „romanistów” zwyzywało pomocnika na Instagramie w komentarzach pod jego zdjęciami. Piłkarz zablokował więc możliwość komentarzy na tym portalu.

Negocjacje z Riosem opóźniły się. Do gry wszedł jeden z rosyjskich klubów, a także Benfica. Portugalczycy zaoferowali 25 milionów euro plus bonusy, ale Kolumbijczyk chce tylko do Romy. Włosi według medialnych doniesień mieli wyrównać ofertę.

Roma w minionym sezonie Serie A mimo fatalnego startu i dwóch zmian trenera – do ostatniej kolejki walczyła o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Rozgrywki ligowe zakończyli na piątej lokacie, dwa punkty za Juventusem Igora Tudora, który także dołączył do dawnego klubu w trakcie rozgrywek.

Fot. PressFocus