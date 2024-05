Zapowiedź 21. kolejki ORLEN Ekstraligi

To kolejka, która powinna przynieść odpowiedzi na pierwsze nurtujące kibiców ORLEN Ekstraligi pytania. Teoretycznie możemy poznać w niej mistrzynie Polski. Rozegrany zostanie także mecz niezwykle ważny dla losów utrzymania. Krótko mówiąc: będzie się działo.

MEDYK KONIN – UKS SMS ŁÓDŹ (25.05, godz. 12:00)

Jeszcze niedawno walka między tymi klubami była o ligowe medale. Teraz Medyk szuka punktów, które mogłyby pozwolić mu na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wciąż jest w strefie spadkowej, a do UJ Kraków traci dwa „oczka”. W najgorszym dla siebie wariancie już teraz może pożegnać się z nadziejami. Stanie się tak jeśli nie wygra, a krakowianki za to wygrają ze Stomilankami. Faworytem zdecydowanie Medyk tutaj nie będzie. To nie te czasy. Zmierzy się z UKS SMS Łódź, a więc drużyną wciąż walczącą o brąz. Jesienią łodzianki rozbiły Medyka aż 6:0.

GÓRNIK ŁĘCZNA – REKORD BIELSKO-BIAŁA (25.05, godz. 12:00)

Rekord Bielsko-Biała już jest bardzo blisko utrzymania. Wciąż potrzebuje jednak punktów, by upewnić się w przekonaniu, że zagra w przyszłorocznych rozgrywkach ORLEN Ekstraligi. Górnik Łęczna ma natomiast za sobą przeciętny i dość rozczarowujący sezon, który zakończy w środku tabeli. Zależeć im może na dobrym finiszu, żeby co najwyżej poprawić sobie humory na wakacje. W tym meczu trudno wytypować faworyta. Teoretycznie powinny być nim gospodynie, ale to ich rywalki będą w niedzielę mocniej zmotywowane.

POGOŃ SZCZECIN – POGOŃ TCZEW (26.05, godz. 12:00)

Starcie dwóch Pogoni będzie szczególnie ważne dla tej szczecińskiej. Jesień kończyła przecież jako lider tabeli ORLEN Ekstraligi. Wiosną wciąż ściga się o mistrzostwo, ale musi odrabiać straty do GKS-u Katowice. Będzie zdecydowanym faworytem, ale musi mieć na uwadze, że mierzy się z rywalkami, które potrafiły sprawić już niespodziankę, ale pokazały to… właściwie dwa razy. Ekipą, któea wyjątkowo leży tczewiankom jest Śląsk Wrocław, który przegrał z nimi dwukrotnie (w tym 1:4). W pierwszym meczu obu Pogoni było aż 6:1 dla faworytek ze Szczecina.

STOMILANKI OLSZTYN – UJ KRAKÓW (26.05, godz. 13:00)

Najważniejszy mecz kolejki, bo o sześć punktów. Stomilanki przed kilkoma tygodniami doznały nagłego „przebudzenia” i zaczęły punktować. Wciąż zajmują ostatnie miejsce w tabeli ORLEN Ekstraligi, ale są już na poziomie Medyka Konin i tylko dwa punkty od UJ Kraków. W niedzielę rozegrają prawdopodobnie najważniejszy dla siebie mecz w sezonie. Jeśli wygrają, to sensacyjnie znajdą się o krok od utrzymania. Porażka sprawi natomiast, że na pewno spadną. W podobnej sytuacji są rywalki – wygrana da im pewny byt w lidze, przegrana zepchnie zaś „pod kreskę”.

CZARNI SOSNOWIEC – AP ORLEN GDAŃSK (26.05, godz. 15:30)

Piłkarki Czarnych Sosnowiec na wiosnę kapitalnie punktują. Przesunęły się dzięki temu na trzecie miejsce w tabeli ORLEN Ekstraligi. W przedostatniej kolejce czeka je bardzo ważny sprawdzian. Zmierzą się z piątymi w zestawieniu zawodniczkami AP ORLEN Gdańsk. Jeśli wygrają, bardzo mocno przybliżą się do wywalczenia brązowych medali. UKS SMS Łódź traci do nich dwa punkty, jednak w ostatniej kolejce będzie mierzyć się z „GieKSą”. O bilansie Czarnych warto wspomnieć – to siedem wygranych i dwa remisy wiosną. Seria trwa już pięć zwycięstw z rzędu. Biorąc pod uwagę tylko rundę wiosenną, to… byłyby liderkami! Ograły nawet GKS i to aż 3:0.

GKS KATOWICE – ŚLĄSK WROCŁAW (26.05, godz. 15:30)

GKS Katowice w ubiegłym roku mógł wywalczyć mistrzostwo na dwie kolejki przed końcem. Musiał wówczas wygrać ze Śląskiem Wrocław na własnym stadionie. Skończyło się porażką. Teraz „GieKSa” znów w przedostatniej kolejce mierzy się na własnym terenie z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska. I tym razem jest możliwe, że przypieczętuje tytuł. Teraz wygrana jednak nie wystarczy. Poza nią musiałaby przydarzyć się „wpadka” Pogoni Szczecin. Szanse na koronację są więc znacznie mniejsze. Jedno jest pewne: katowiczanki potrzebują wygranej, by utrzymać się na czele tabeli.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela przed 21. kolejką:

1. GKS Katowice – 48 pkt (bramki: 48-15)

2. Pogoń Szczecin – 45 pkt (bramki: 54-16)

3. Czarni Sosnowiec – 40 pkt (bramki: 51-21)

4. UKS SMS Łódź – 38 pkt (bramki: 43-17)

5. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 29-27)

6. Śląsk Wrocław – 31 pkt (bramki: 39-32)

7. Górnik Łęczna – 28 pkt (bramki: 30-27)

8. Pogoń Tczew – 21 pkt (bramki: 26-59)

9. Rekord Bielsko-Biała – 16 pkt (bramki: 22-35)

10. UJ Kraków – 15 pkt (bramki: 25-41)

11. Medyk Konin – 13 pkt (bramki: 19-57)

12. Stomilanki Olsztyn – 13 pkt (bramki: 14-53)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

13 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

11 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

10 goli – Anna Zapała (UJ Kraków), Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN