Słynne mecze EURO: Niemcy – Włochy 2012

Do EURO 2012 zawsze sentymentalnie podchodzić będą polscy kibice. Może nasza reprezentacja nie pokazała się z najlepszej strony, ale turniej organizowany był przecież na terenie naszego kraju oraz Ukrainy. Niemcy oraz Włochy byli postrzegani jako jedni z faworytów do złota. Los skrzyżował ich w półfinale, gdzie po kapitalnym widowisku to drużyna „Azzurrich” awansowała dalej. Bohaterem spotkania okazał się Mario Balotelli. Zaprezentował on wówczas swoją słynną cieszynkę, który raz na zawsze wpisała się na karty futbolu.

Dwie reprezentacyjne potęgi

Niemcy oraz Włochy od zarania dziejów postrzegani są jako jedni z faworytów na jakiejkolwiek turnieju reprezentacji się nie pojawiły. Tak samo było i w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy organizowanych w Polsce oraz na Ukrainie. Obydwie kadry naszpikowane były samymi gwiazdami od bramkarza po napastników. Nic dziwnego, że ponownie postrzegani byli jako pretendenci, a ich losy spotkały się w półfinale. Najpierw jednak musieli zakwalifikować cię do samego turnieju, co było zdecydowanie zwykłą formalnością. Włosi jak i Niemcy jak burza przeszli przez kwalifikacje do mistrzostw, zostawiając przy tym swoich grupowych rywali daleko w tyle.

„Azzurri” trafili do grupy z Estonią, Serbią, Słowenią, Irlandią Północną oraz Wyspami Owczymi. Wiadome było już od początku, kto tutaj jest faworytem do zajęcia pierwszego miejsca i oczywiście odbyło się bez większych niespodzianek. Zespół Cesare Prandelli’ego podczas eliminacji wysłał jasny sygnał w jak świetniej dyspozycji się znajduje. Nie przegrał żadnego pojedynku, remisując jedynie dwa razy i z ośmioma zwycięstwami zajął pozycję lidera. Warto tutaj również wspomnieć o nienagannej włoskiej obronie, która miała wyrobioną swoją markę. Italia podczas kwalifikacji straciła zaledwie dwa gole, w czym okazała się najlepsza spośród wszystkich innych reprezentacji. Mięli oni wówczas w swoich szeregach takich obrońców jak Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, czy Andrea Barzagli. Śmiało więc mogli zostać okrzyknięci mianem najszczelniejszej obrony.

Wydaje się, że reprezentacja Niemiec podczas eliminacji do EURO 2024 trafiła do nieco trudniejszej grupy. Przyszło im się mierzyć bowiem z Turcją, Belgią, Austrią, Kazachstanem i Azerbejdżanem. Podobnie jak Włochy okazali się bezlitośni dla swoich rywali. Zespół Joachima Löwa bardzo gładko rozprawili się ze wszystkimi notując przy tym komplet zwycięstw jako jedyna kadra. Preferowali bardzo ofensywny styl gry. Poszli w zupełnie drugą stronę co ,,Azzurri” i zdobyli najwięcej goli podczas całych kwalifikacji (34 gole).

Świetne ekipy i ich droga do półfinału

Obydwie reprezentacja nie mogły mówić o szczęściu jeżeli chodzi o fazę grupową EURO 2024. Włosi trafili na Hiszpanię, Chorwację oraz Irlandię. Oczywiście przed rozpoczęciem zawodów typowani byli do wyjścia z grupy, jednak musieli stanąć na wysokości zadania, aby znaleźć się na jednym z dwóch miejsc dającym awans. W swoim pierwszym meczu na imprezie mierzyli się z Hiszpanią, czyli obrońcami tytułu. ,,La Furia Roja” ponownie miała chrapkę na końcowy triumf. Jak się później okazało obydwie reprezentacje spotkały się ze sobą podczas samego finału. W hitowej pierwszej kolejce padł remis 1:1. W drugim meczu Italia ponownie zremisowała 1:1 tym razem z Chorwacją i ich sytuacja nie była ciekawa. W ostatnim starciu musieli wygrać z Irlandią, co w teorii wydawało się najłatwiejszym z dotychczasowych zadań. Musieli również liczyć na korzystny rezultat w meczu Hiszpania – Chorwacja. Ostatecznie Włoski pokonali Irlandię 2:0 i z drugiego miejsca, tuż za Hiszpanami wywalczyli prawo do gry w fazie play-off. Tak prezentował się skład reprezentacji Włoch powołany przez Cesare Prandelli’ego.

Gianluigi Buffon, Salvatore Sirigu, Morgan De Sanctis

Christian Maggio, Giorgio Chiellini, Angelo Ogbonna, Federico Balzaretti, Ignazio Abate, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci

Thiago Motta, Claudio Marchisio, Daniele De Rossi, Riccardo Montolivo, Sebastian Giovinco, Andrea Pirlo, Alessandro Diamanti, Antonino Nocerino

Mario Balotelli, Antonio Cassano, Antonio Di Natale, Fabio Borini

Niemcy z kolei trafili do grupy śmierci. Przyszło im się mierzyć z Portugalią, Holandią oraz Danią. Tutaj nasi zachodni sąsiedzi ponownie potwierdzili swoją świetną dyspozycję i zanotowali komplet punktów. W meczu otwarcia pokonali Portugalczyków 1:0. W drugim wygrali 2:1 z Holandią, która jak się okazało była największym rozczarowaniem turnieju. Zajęli ostatnie miejsce w grupie bez chociażby nawet jednego punktu. Niemcy w ostatnim spotkaniu pokonali Danię 2:1 i równie pewnie zameldowali się w ćwierćfinale rozgrywek. Tak prezentował się skład reprezentacji Niemiec powołany przez Joachima Löwa.

Manuel Neuer, Tim Wiese, Ron-Robert Zieler

Marcel Schmelzer, Benedikt Howedes, Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Jerome Boateng

Ilkay Gundogan, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Mesut ÖziI, Lars Bender, Toni Kroos, Mario Götze, Marco Reus

Andre Schürrle, Lukas Podolski, Miroslav Klose, Thomas Müller, Mario Gomez

Niemcy w pierwszym meczu fazy playoff trafili na Grecję. Tak więc wcześniejszych rywali Polaków. Reprezentacja Grecji w grupie nie pokazała się z najlepszej strony, jednak zwycięstwo oraz remis dało im prawo gry w ćwierćfinale. Podopieczni Löwa nie dali swoim rywalom najmniejszych szans i łatwo wygrali 4:2, pokazując tym samym swoje mistrzowskie aspiracje.

Włosi trafili na równych sobie Anglików. ,,Synowie Albionu” wygrali swoją grupę, gdzie o miano najlepszego walczyli z Francją. Obydwie reprezentacje stworzyły sobie bardzo dobre okazje strzeleckie, jednak w najważniejszych momentach brakowało skuteczności i regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 0:0. Również w dogrywce nie padła żadna bramka więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W serii jedenastek bardziej skuteczni okazali się ,,Azzurri”. Wykorzystali cztery karne i to oni zameldowali się w półfinale rozgrywek. Warto zwrócić uwagę na strzał Andrea Pirlo, który ze stoickim spokojem ,,Panenką” pokonał Joe Harta.

🗣 "Joe Hart looked very confident in himself, making weird moves in goal, so I thought we had to bring him down a peg or two with a panenka.” Happy birthday to Andrea Pirlo. 🥶🥶pic.twitter.com/MXMkDdMRqk — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 19, 2024

Niemcy – Włochy, czyli show Mario Balotelliego

Włosi oraz Niemcy po tym jak pewnie zameldowali się w półfinale byli bardzo pewni swego. Do walki o finał spotkały się dwie godne siebie drużyny. Zacznijmy może od wyjściowego składu ,,Azzurrich”. Większość zawodników stanowiła o sile swoich drużyn w Serie A, poza jednym Mario Balotellim, który wówczas reprezentował Manchester City. Trzon drużyny tworzyli zawodnicy Juventusu. Buffon, Bonucci, Chiellini, Piro, Marchisio to legendarni już piłkarze, których nikomu przedstawiać nie trzeba. Dodatkowo skład uzupełniony był takimi graczami jak Montolivo, De Rossi, Cassao no i oczywiście na szpicy wystąpił Mario Balotelli.

Skład Włochów: Gianluigi Buffon (Juventus) – Federico Balzaretti (Palermo), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus) – Andrea Pirlo (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Daniele De Rossi (Roma) – Mario Balotelli (Manchester City), Antonio Cassano (Milan)

Podobnie w przypadku reprezentacji Nimiec siłe ich drużyny stanowili zawodnicy z ojczystej ligi, czyli Bundesligi. Głównie były to nazwiska z Bayernu Monachium, ale równiez Mesut Oezil i Sami Khedria, którzy byli ważnymi zawodnikami w Realu Madryt w tamtym czasie. Wyjątkiem był Lukas Podolski z Koln. Był on jednak bardzo ważna postacią w reprezentacji. Wziął on udział w czterech mistrzostwach europy oraz trzech mistrzostwach świata.

Skład Niemców: Manuel Neuer (Bayern) – Jerome Boateng (Bayern), Holger Badstuber (Bayern), Mats Hummels (Borussia), Philipp Lahm (Bayern) – Bastian Schweinsteiger (Bayern), Sami Khedira (Real Madryt), Toni Kroos (Bayern), Mesut Oezil (Real Madryt), Lukas Podolski (Koln) – Mario Gomez (Bayern)

Obydwie drużyny rzuciły się na siebie już od pierwszych minut. Pierwszą okazję na zdobycie bramki miał Hummels. Podczas zamieszania z rzutu rożnego trącił piłkę nogą, która ominęła Buffona, jednak na posterunku był Pirlo, który wybił futbolówkę z bramki. Kilka minut później ponownie zaatakowali Niemcy. Boateng zagrał piłkę w pole karne. Z pozoru ta niegrożna sytuacja mogła srogo kosztować Italię. Ich golkiper fatalnie się pomylił. Po jego interwencji futbolówka odbiła się od nóg Barzagli’ego i tylko w znanych sobie okolicznościach niepowędrowała do bramki. W 19. minucie do głosu doszły Włochy. Cassano zdecydował się na techinczny strzał zzapola karnego, jednak z łatwością wybronił jego uderzenie Neuer.

Chwilę później ponownie Cassano znakomicie ograł dwóch rywali i jeszcze lepiej dośrodkował piłkę w pole karne, tam Balotelli pewnie wyskoczył do uderzenia głową i pierwszy raz w tym meczu pokonał Neuera. W 35. minucie Khedira zdecydował się na odważy strzał z około 30 metrów. Buffon odbił jednak pocną opadającą. Chile później cios wyprowadzili Włosi. Montolivo zagrał górnę podanie do Mario Balotelli’ego. Defensywa Niemiec popełniła w tym czasie błąd pozostawiając ówczesnego gracza City oko w oko z bramkarzem. Supermario podbiegłw bliżej bramki, tam prawie dogonił go Philip Lahm, a ten zdecydował się na uderzenie. Mocna bomba Balotelli’ego powędrowała w samo okienko i wykonał wówczas słynną cieszynkę, gdzie prężył mięśnie. Gol ten raz na zawsze przeszedł do historii oraz stał sie symbolem EURO 2012.

oq eu torci pra Itália nessa Eurocopa 2012 por causa do Balotelli não tá escrito

pic.twitter.com/q8gbtB4ALw — vittor the creator (@vittorocriador) May 30, 2024

W drugiej połowie Niemce wzięli się do odrabiania strat. Na początku drugiej odsłony owiele częściej mięli pikę w swoim posiadaniu, jednak dogodną sytuację poraz kolejny stworzył sobie Mario Balotelli. Głodny hattricka zabawił się z Badstuberem, jednak jego strzał znacznie minął bramkę. W 62. minucie wiele szczęścia mięli ,,Azzurri”. Mocne uderzenie Kroosa z rzutu wolnego na poprzeczke koniuszkami palców sparował Buffon, ratując tym samym swoją drużynę od gola kontaktowego. Chwilę później przed kapitalną okazją stanął Marchisio. Doświadczony zawodnik Juventusu pomylił się jednak i fatalnie przestrzelił. W 69. minucie bohater całego spotkania – Mario Balotelli z powodów zdrowotnych zmuszony by opuścić boisko. W jego miejsce zameldował się Di Natale.

W 75. minucie ponownie zabawili się włosi. Najpierw Piro, a później De Rossi zagrali świetne górne piłki, do której dopadł Marchisio. Pomocnik wbiegł w pole karne, ograł Badstubera, jednak w tak dogodnej sytuacji trafił obok słupka. Chiwle później Di Natale niemal przez połowe boiska biegł sam na sam z bramkarzem. Ponownie jak jego koledzy we wcześniejszych sutuacjach nie zachował zimnej krwii i fatalnie przestrzelił. W samej końcówce Niemcy doczekały się honorowej bramki. Bo zamieszaniu w polu karnym Balzaretti zagrał piłkę ręką i sędzia wskazał na jedenastkę. Rzut karny pewnie wykorzystał Oezil. Mimo, że Buffon wyczół jego intencje, strzał powędrował za wysoko i tym samym ówczesny pomocnik Realu Madryt dał swojej reprezentacji gola honorowego.

Ostatecznie reprezentacja Włoch wygrała 2:1 po zaciętym meczu. Obydwie reprezentajce raz za razem wymięniały się ciosami. Otwarty mecz, jeden z najlepszych na całym turnieju. Bohaterem okazał się Mario Balotelli. Śmiało można stwierdził, że zagrał wówczas najlepsze spotkanie w kadrze. Italnia dzięki wygranej dotarła do finału. Tam ponownie przyszło im się mierzyć z Hiszpanią i odnięśli sromotną porażkę 0:4. Tym samym La Furia Roja oborniła tytół mistrzowski.