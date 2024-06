Rekordy EURO: najwięksi, najlepsi, najbardziej zaskakujący

Rekordy to nieodłączna część futbolu. Rekord pozwala nam określić coś niepowtarzalnego, specyficznego, niepodrabialnego, ale też i pozwala nam znaleźć wybitne jednostki, drużyny czy osiągnięcia. W dzisiejszym artykule skupimy się na najważniejszych i najciekawszych rekordach w historii Mistrzostw Europy.

Najlepszy strzelec w historii EURO

Cristiano Ronaldo – tej postaci nikomu nie trzeba przedstawiać. W oczu wielu kibiców najlepszy piłkarz w historii, który dokonał wielu historycznych osiągnięć. Wiele z ważnych rekordów w swojej karierze ustanowił grając dla swojej reprezentacji, a niektóre z nich dokonał na Mistrzostwach Europy. Tam też wpisał się jako… najlepszy strzelec w historii tego turnieju! Łącznie na wszystkich Mistrzostwach Starego Kontynentu w swojej karierze, strzelił 14 goli (dwa w 2004, jeden w 2008, po trzy w 2012 i 2016 i pięć w 2020)! Co najlepsze nie poszło to na marne, bo w 2016 roku przyczynił się w ten sposób do triumfu swojej reprezentacji w całym turnieju. Warto wspomnieć, że Ronaldo także wyróżnia się jako jedyny zawodnik, który strzelał gole w pięciu różnych turniejach Mistrzostw Europy.

This Ronaldo goal vs Hungary, a goal that Portugal needed to proceed to the NS of the 2016 Euros. Ronaldo received a pass not where he anticipated it, but still managed to flick it in with a wonderful technique. You can only see one of this goal.pic.twitter.com/99z3lObrdk — Gidi (@CFC_Gidi) August 16, 2023

Na ostatnim Euro, Cristiano Ronaldo został królem strzelców, co sprawia że dołożył on kolejne wielkie osiągnięcie do swojej ogromnej gabloty sukcesów. Portugalczyk na najbliższych Mistrzostwach Europy więc, będzie miał okazję strzelić gola na szóstym turnieju tej rangi z rzędu, zdobywając swoją pierwszą bramkę mając 19 lat i (jeżeli uda mu się wpakować piłkę do siatki) swoją ostatnią w wieku 39 lat. To oznacza, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ma już 20-letnie doświadczenie na tych Mistrzostwach!

EURO 2020: Cristiano Ronaldo

EURO 2016: Antoine Griezmann

EURO 2012: Fernando Torres

EURO 2008: David Villa

EURO 2004: Milan Baroš Who will score the most goals at #EURO2024?! ⚽#EUROTopScorer | @AlipayPlus pic.twitter.com/5qS6DRqGvR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 5, 2024

Najbardziej utytułowana reprezentacja w Europie

Pozostańmy w temacie rekordów, które jeszcze przez lata ciężko będzie pobić. Tutaj warto spojrzeć na tabelę wygranych Euro przez każdą reprezentację w historii. Okazuje się, że najczęściej Euro w strefie medalowej kończyły Niemcy (wliczając w to również dawne RFN). Składają się na to trzy tytuły Mistrza Europy, trzy wicemistrzostwa i trzy brązowe medale (od 1984 roku nie rozgrywa się meczów o 3. miejsce na Mistrzostwach naszego kontynentu, więc wliczamy w to odpadnięcie w półfinale). Najbliżej Niemców w klasyfikacji medalowej Euro są Hiszpanie z dorobkiem pięciu medali i co najciekawsze, mają oni tyle samo złotych medali co liderzy (czyli trzy). Być może na najbliższym Euro dojdzie do zmian i któraś z tych reprezentacji ustanowi nowy rekord w ilości złotych medali zdobytych przez jedną ekipę.

🇩🇪 Czech Republic 1-2 Germany. Euro 1996 final. Wembley (old). 📸 Strunz, Sammer, Babbel, Eilts, Hässler, Helmer, Ziege, Kuntz, Scholl, Klinsmann y Köpke. pic.twitter.com/Z1RhqWes4q — El Fútbol de Ayer (@elfutboldeayer) January 13, 2023

Niemcy mają kilka motywacji by zdobyć 10. medal Mistrzostw Europy w swojej historii, a jednym z nich na pewno jest czas, w którym nasi zachodni sąsiedzi ostatni raz wygrali ten turniej. Bo uwaga, było to jeszcze w poprzednim wieku, a dokładniej w 1996. roku! Od tamtej pory, Niemcy w finale Euro meldowali się tylko raz, a dwukrotnie dotarli do półfinałów tych rozgrywek. Drugą sprawą jest gra przed własną publicznością. Nadchodzące Euro odbędzie się w Niemczech, więc gospodarze mają niepowtarzalną okazję by napisać historię przed własną publicznością. A jak będzie naprawdę? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości.

Reprezentanci państwa ze stolicą w Berlinie, ślubują na swoim koncie jeszcze wiele innych rekordów, ale jednym z tych ważniejszych, który jest związany z Mistrzostwami Europy, to zdecydowanie ilość występów na Euro z rzędu. Niemcy bowiem, na Mistrzostwa Europy stale kwalifikują się od 1972 roku, co oznacza że najbliższy turniej będzie 14. z rzędu na jakim oni zagrają!

44 lata czekania na powrót – najdłuższy odstęp pomiędzy jednym, a drugim występem w historii Mistrzostw Europy.

Węgry to reprezentacja, która zdecydowanie swoje lata świetności ma za sobą. W swojej krótkiej historii występów na Euro, ma m. in. trzecie miejsce na turnieju w 1964. Tutaj jednak nie o tym. Wyobraźcie sobie, że „Madziarzy” musieli czekać na swój powrót do walki o mistrzostwo kontynentu, aż 44 lata! Stało się tak, ponieważ swoje ostatnie Euro przed długą posuchą, rozegrali w 1972. Na następne zakwalifikowali się dopiero w 2016 roku! Co najlepsze, Węgrzy na obu tych turniejach „wykręcali” dość dobre wyniki jak na swoje możliwości. W 1972. roku dotarli oni do półfinału rozgrywek, ostatecznie kończąc na czwartym miejscu. W 2016. natomiast wyszli z grupy i odpadli w 1/8 finału. Wynik tamten jednak był w stanie spodobać się kibicom, bo po drodze walczyli jak równy z równym, remisując z Portugalią 3:3, która później wygrała całe Mistrzostwa

The Portugal vs. Hungary match in the 2016 UEFA European Championship was a thrilling encounter that ended in a 3-3 draw. Portugal showcased resilience, fighting back from being behind on three occasions. Cristiano Ronaldo played a pivotal role, scoring twice, pic.twitter.com/YIwXhTWzfw — Sizwe Simelane (@SizweSimelane98) December 1, 2023

Innymi reprezentacjami, które mogą się pochwalić podobną, niechlubną passą wielu lat bez zakwalifikowania się do Mistrzostw są np. Slowacy, którzy wrócili na Euro w 2016, podobnie jak Węgrzy. Tym razem nie czekali na to 44 lata, tylko 36 co jest i tak bardzo długim okresem czasu. Pierwsi w kolejce do pobicia tego rekordu są Norwedzy, którzy musieliby się nie kwalifikować na cztery kolejne Euro z rzędu, aby ten rekord wyrównać. Wiedzmy jednak, że Norwegia ciągle progresuje i w ich przypadku awans za cztery lata jest całkiem prawdopodobny.

Totalne zero

A co powiecie na tragiczny występ na każdych kolejnych Mistrzostwach z rzędu. Nie tylko i zero punktów w grupie, ale na koniec dnia również okrągłę zero strzelonych na Euro goli. Wyobraźcie sobie, że w całej historii Mistrzostw Europy są cztery drużyny, które na jednym turnieju nie potrafiły zdobyć chociażby jednej bramki. Do tych reprezentacji należą ZSRR (1968), Turcja (1996), Dania (2000), Ukraina (2016). Blisko wyrównania rekordu byli na poprzednim Euro Turcy, którzy jednak w ostatnim meczu grupowym przeciwko Szwjacarii strzelili gola. Turcja zakończyła tamten turniej z zerowym dorobkiem punktowym i zaledwie jedną zdobytą bramką na koncie.

Whatever happens now – statistically Euro 2020 WILL be better than Euro 2016 as a tournament for Ukraine 🇺🇦: Euro 2016 – 3️⃣ games 0️⃣ goals Euro 2020 – 1️⃣ games 2️⃣ goals pic.twitter.com/IaGH0mdfLc — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 13, 2021

Najwięcej strzelonych bramek na jednym turnieju

Od reprezentacji z absolutnie najmniejszą ilością bramek, zmieńmy nastrój na trochę pozytywny i pomówmy o reprezentacji strzelającej najwięcej goli jako drużyna na pojedynczym Euro. I uwaga – tu mamy samodzielnego zwycięzcę. W 1984 roku, Mistrzostwa Europy odbywały się we Francji, a zwycięzcą rozgrywek zostali sami gospodarze. Zespół z Platinim na czele dokonał tego w świetnym stylu, bo żadnego meczu nie przegrał, remisując jedynie raz i to w półfinale, w którym wygrali po dogrywce. Najbardziej do zdobycia rekordowej ilości bramek przyczyniła się ówczesna największa gwiazda francuskiego futbolu – Michel Platini. Były kolega Zbigniewa Bońka z Juventusu, na tamtym turnieju strzelił dziewięć goli! I to przypomnę, w przeciągu zaledwie pięciu meczy.

📺- Rétro EDF 🇫🇷 🔵⚪ – Le samedi 23 juin 1984, le stade Vélodrome était en ébullition pour accueillir la demi-finale de l'Euro 84 qui voyait s'affronter l'équipe de France de Platini et le Portugal. Et ce match sera la des plus tendu de la compétition si ce n'est le plus… pic.twitter.com/q5coV14JYK — Gaspard Savoureux OM 👽🍜 (@G_Savoureux_OM) July 23, 2023

Drugi najlepszy wynik na tej liście ma kolejno pięć reprezentacji, na trzech Mistrzostwach Europy – po 13 bramek. Bezpośrednio do triumfu w całym turnieju przyczyniło się to dwa razy i to znowu w przypadku Francji, tym razem w roku 2000, którzy na tamtym turnieju zdobyli 13 bramek. Kolejne 13 bramek, które pomogło wygrać danej drużynie Euro, widzieliśmy 21 lat później, na „pocovidowym” Euro 2020. Tym razem taki wynik zaprezentowali Włosi. „Azzuri” strzelili we wszystkich swoich meczach łącznie 13 goli, wygrywając cztery mecze w regulaminowym czasie gry.

Gak peduli sih endingnya kayak gimana, yg penting gue udh pernah jadi saksi sejarah

– Italy juara World Cup 2006 dgn best defense record in history

– Italy juara Euro 2020 dgn most perfect GS- streak win & cleansheet streak in Euro history Dan juara Euro kata Xavi harder than WC https://t.co/jY0ytur1ES pic.twitter.com/O9X0pCIQDf — Samuel Ferky Ferisals (akun resmi tanpa centang) (@SamFerkyFers10) June 6, 2024

Debiutanci – jak swoim występem jednocześnie dać się poznać i zaskoczyć kibiców?

By sklasyfikować najlepszy wynik debiutanta i jednocześnie trochę ubarwić to zestawienie, liczymy jedynie turnieje po 1976. roku. Tutaj do zaszczytnego grona zaskakujących debiutantów możemy wrzucić najlepiej wszystkim znanych Walijczyków z 2016. roku, Szwedów z 1992, czy w końcu Portugalczyków z 1984. Najpierw skupmy się na najbardziej znanym nam przypadku zaskoczenia w historii, czyli na Walii. Jeszcze przed turniejem każdy się ekscytował, że na Euro mamy coraz więcej debiutantów. Jakie to było zaskoczenie, gdy jeden z nich otarł się o finał. „Smoki” na tamtym Euro wygrały cztery mecze, wliczając w to wielką sensację w ćwierćfinale, w którym wygrali 3:1 z Belgami, którzy tamtą kadrą i stylem gry, wyglądali jakby byli nie do powstrzymania. Piękny sen Walijczyków niestety zakończył się na półfinale, gdzie odpadli z przyszłym mistrzem kontynentu – Portugalią.

A message to future generations, we can not let this video disappear… Malcolm Allen’s commentary for Wales during Euro 2016 should forever remain iconic. The bloke is an absolute national treasure. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/AvUSl9ew6T — Jordan (@JordanWebber96) March 5, 2024

Szwedzi, debiutując w 1992. roku trafili do (wydawać by się mogło) bardzo trudnej grupy A. W niej na Szwedów czekały takie wyzwania, jak Francja i Anglia. No i najlepsze w tej całej historii jest to, że z tamtej grupy wyszła Szwecja i Dania! Skandynawowie dokonali tego wygrywając dwa mecze w fazie grupowej – z Danią i Anglią. Były to czasy, w których od razu po wyjściu z grupy grało się półfinały. W nich Szwecja odpadła po zaciętym meczu z Niemcami, który przegrała 2:3. Może i nie brzmi to tak imponująco jak osiągnięcie wyspiarzy, ale zdecydowanie jest się czym chwalić. Wyeliminowanie Anglii i Francji, oraz pokonanie przyszłego Mistrza Europy nie jest dane każdemu.

Let's not forget the Swedes tonight who line up against Ukraine. Sweden are never to be underestimated, as England found at Euro 1992. Brolin …….. Dahlin ……… pic.twitter.com/0ws2km8R4F — Matt Himsworth (@MattHimsworth) June 29, 2021

Listę rewelacyjnych debiutantów zakończymy na Portugalczykach, a mianowicie ich występem na Euro 1984. Reprezentacja z półwyspu Iberyjskiego w fazie grupowej musiała mierzyć się z Hiszpanami, Niemcami i Rumunami. „Nawigatorzy zremisowali mecze z Hiszpanami i Niemcami, a do wyjścia z grupy przyczyniła się wygrana nad Rumunią. W półfinale nie było niestety tak kolorowo. Debiutanci trafili w nim na będących w gazie gospodarzy, o których pisałem wyżej, czyli Francuzów. Mecz był bardzo zacięty, a gospodarze wygrali dopiero po dogrywce.

Najwięcej goli strzelonych w jednym meczu

Na sam koniec opisze mecz, którego wyniku nikt by nie żałował, gdyby zdarzył się na najbliższych Mistrzostwach Europy. Mowa o meczu Francji z Jugosławią na turnieju w 1960. roku. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:4 dla Jugosławii. No i teraz najciekawsze – do 54. minuty „Trójkolorowi” wygrywali to spotkanie 3:1. To oznacza, że w drugiej połowie padło sześć goli, z czego cztery strzelone przez drużynę z Bałkanów.

⚽️🔝 Highest-scoring games in EURO history: 9⃣ France 4-5 Yugoslavia, EURO 1960

8⃣ 𝗖𝗥𝗢𝗔𝗧𝗜𝗔 𝟯-𝟱 𝗦𝗣𝗔𝗜𝗡 (𝗮𝗲𝘁), 𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟬

7⃣ Yugoslavia 3-4 Spain, EURO 2000

7⃣ Netherlands 6-1 Yugoslavia, EURO 2000

7⃣ France 5-2 Iceland, EURO 2016#EURO2020 pic.twitter.com/M1wxFzOZm7 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2021

Najbliżej wyrównania tego rekordu byli Hiszpanie i Choracji na poprzednim Euro. Wówczas (licząc też dogrywkę) padło osiem goli, a mecz zakończył się wynikiem 5:3 dla Hiszpanii. Czy podobną ilość bramek zobaczymy na najbliższych Mistrzostwach? Tego nie wiemy, ale trzymajmy kciuki.