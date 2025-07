Chelsea – PSG 13.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Chelsea – PSG

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 13 czerwca, 21:00

Stadion: Meadowlands Stadium (East Rutherford)

Już 13 lipca na stadionie MetLife w New Jersey odbędzie się historyczny finał Klubowych Mistrzostw Świata, w którym zmierzą się Paris Saint-Germain i Chelsea. To starcie dwóch różnych filozofii futbolu, dwóch europejskich gigantów, którzy przeszli przez turniej jak burza, by stanąć na najwyższym szczeblu klubowego świata. Co wydarzy się w tym spotkaniu? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Chelsea – PSG.

Chelsea – PSG – typy bukmacherskie

Chelsea – PSG: Wygrana PSG

PSG to od parunastu miesięcy prawdziwa maszyna do wygrywania. Drużyna Luisa Enrique przeszła przez turniej z impetem. Zaczynając od fazy grupowej, w której rozgromiła Atlético Madryt 4:0, pokonała Seattle Sounders 2:0 i mimo porażki z Botafogo 0:1, pewnie awansowała. W fazie pucharowej Paryżanie nie dali szans Interowi Miami (4:0), Bayernowi Monachium (2:0), a w półfinale rozbili Real Madryt aż 4:0. Wyniki te pokazują, jak potężną dobrze naoliwioną maszynę zbudował w Paryżu Hiszpański szkoleniowiec. Od 12 meczów PSG nie straciło więcej niż jedną bramkę w pojedynczym spotkaniu, dodatkowo aż 7 z tych spotkań zakończyło z czystym kontem co świadczy o niesamowitej organizacji gry w defensywie. W ofensywie brylują Vitinha, Dembélé i dynamiczni boczni obrońcy, Mendes i Hakimi, którzy napędzają ataki z nieprawdopodobną intensywnością.

Chelsea, choć nieco mniej efektowna, pokazuje dojrzewanie nowego projektu Enzo Mareski. Londyńczycy rozpoczęli turniej od pewnego zwycięstwa 2:0 z LAFC, przegrali z Flamengo 1:3, by następnie pokonać Espérance 3:0. W fazie pucharowej wyrzucili z turnieju Benfikę (4:1) po przerwanym meczu i dogrywce, Palmeiras (2:1) i Fluminense (2:0). Szczególnie imponuje ofensywna współpraca młodych liderów, Colea Palmera i João Pedro, który zdobył dwa gole w półfinale. Styl Chelsea oparty jest na agresywnym pressingu, odważnej grze i dużej intensywności, zespół nie zamierza „parkować autobusu”, nawet przeciwko tak rozpędzonemu PSG.

Mecz zapowiada się jako widowiskowe zderzenie futbolu z najwyższej półki. PSG zwyciężając w całej edycji Klubowych Mistrzostw Świata definitywnie zamknąłby dyskusję, na temat tego, jaka drużyna jest obecnie najlepszym zespołem świata, o ile ktokolwiek miałby jeszcze jakieś wątpliwości. Dla Luisa Enrigue i spółki było by to skompletowanie ostatniego możliwego do wygrana trofeum. Chelsea z kolei to drużyna, której obecność w finale tych rozgrywek może być dla kilku osób zaskoczeniem. Oczywiście, Cheslea pokazywała w poprzednim sezonie, że potrafi być groźna dla rywali z czołówki, jednak myślę, że mało kto typował ich na faworytów tego turnieju. Wygrana z pewnością dodała by podopiecznym Enzo Maresci przysłowiowego „kopa” przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Mimo wszystko, uważam, że obecnie nie ma drużyny lepiej grającej od Francuzów z PSG. Poziom zgrania, kontroli nad wygrywanymi meczami i szczelność w defensywie jest imponująca i moizm zdaniem nie ma innej możliwości jak wygrana PSG w niedzielnym finale.

Typ na mecz : Wygrana PSG

Propozycje typów bukmacherskich na Chelsea – PSG

Wygrana PSG @1.65

Awans remis @4.15

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.68

Obie drużyny strzelą gola @1.62

Chelsea – PSG – zapowiedź meczu

Forma PSG

PSG wygrało 10 z ostatnich 10 meczów, co świadczy o ich potężnie mocnej pozycji i formie w ostatnim czasie. Podopieczni Enrique kontynuują świetną grę z poprzedniego historycznego dla klubu sezonu, w którym zgarnęli potrójną koronę, w tym upragnioną Ligę Mistrzów. Dodatkowo w półfinale zdemolowali Real Madryt aż 4:0, w pełni kontrolując mecz od 1 do 90 minuty.

Forma Chelsea

Chelsea radzi sobie bardzo dobrze w ostatnich spotkaniach i całym turnieju o czym świadczy jej obecność w finale. Drużyna Maresci wygrała 5 z ostatnich 6 spotkań w każdym z nich strzelając przynajmnei 2 bramki.

Gdzie oglądać mecz Chelsea – PSG

Chelsea – PSG transmitowany będzie na darmowej platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Chelsea – PSG

Chelsea : Sanchez – James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernandez – Madueke, Palmer, Neto – Nkunku

: Sanchez – James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernandez – Madueke, Palmer, Neto – Nkunku PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Statystyki na typy bukmacherskie Chelsea – PSG

PSG straciło tylko 3 bramki w ostatnich 11 meczach

PSG wygrało 10 z ostatnich 11 meczów

Chelsea strzelała przynajmniej dwie bramki w każdym z ostatnich 5 meczów