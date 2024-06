Serbia – Anglia 16.06 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.05 Serbia - Anglia Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Serbia – Anglia. Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech powoli nam się rozkręcają, a przed nami trzeci dzień zmagań na piłkarskich boiskach. W meczu otwarcia między Niemcami, a Szkocją zobaczyliśmy aż sześć bramek i chcemy ich oglądać jak najwięcej przez cały miesiąc. Na placu boju mamy 24 najlepsze reprezentacje na Starym Kontynencie, a wśród nich znajduje się Polska, która do gry wchodzi w najbliższą niedzielę. 16 czerwca o godzinie 21:00 na Veltins Arena w Gelsenkirchen Serbia zagra z Anglią w grupie C. Pierwszy mecz jest zawsze bardzo ważny i tutaj zobaczymy na boisku drużyny maksymalnie skoncentrowane. Czy Anglicy udanie zainaugurują turniej? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Serbia – Anglia.

Serbia – Anglia – typy bukmacherskie

Serbia liczyła w kwalifikacjach, że spokojnie zakończy na pierwszym miejscu w swojej grupie, a tutaj musieli uznać wyższość Węgrów, od których mieli cztery punkty mniej. Ogólny ich bilans to był 4-2-2, obie porażki oczywiście z liderem 1:2 i 1:2, a remisy dwukrotnie z reprezentacją Bułgarii. Serbowie kolejny raz zagrają na wielkim turnieju, więc doświadczenie mają, ale chcieliby w końcu pozytywnie zaskoczyć i być czarnym koniem w rozgrywkach, bo do tej pory dość szybko kończyli swój udział. Na mundialu grali w ostatnich latach dość regularnie, ale kończyli na fazie grupowej, natomiast na EURO w 2000 roku zameldowali się w ćwierćfinale. Po eliminacjach jednak rozegrali cztery spotkania towarzyskie, gdzie spisywali się ze zmiennym szczęściem: wysoka porażka z Rosją 0:4 i tutaj zagrali fatalnie, następnie pokonany Cypr 1:0, porażka z Austrią 1:2 i pozytywny akcent na sam koniec na podbudowanie, bo pewnie pokonali Szwecję 3:0, która dość niespodziewanie nie zakwalifikowała się. A mają kim postraszyć, bo w kadrze między innymi: Aleksandar Mitrović (Al-Hilal), Luka Jović (AC Milan), Dušan Vlahović (Juventus), Dušan Tadić (Fenerbahçe) czy Filip Kostić (Juventus).

Anglia jak co wielka impreza jest w gronie faworytów. Potwierdzili to w eliminacjach, gdzie przeszli je jak burza, awansowali z pierwszego miejsca wyprzedzając Włochy oraz Ukrainę. Nawet nie ponieśli żadnej porażki i na turniej jadą jako jedni z faworytów. Ale czy to udowodnią na boisku? Nieraz pokazywali, że nie potrafią dźwignąć presji i rozsypywali się w najważniejszych momentach. Mecze towarzyskie nie najlepiej im wyszły, bo przegrali z Brazylią 0:1, zremisowali 2:2 z Belgią, pokonali Bośnię i Hercegowinę 3:0, a ostatnio sensacyjna porażka na Wembley w Londynie z Islandią 0:1.

Jak widać są problemy w defensywie, a Serbia ma kim postraszyć z przodu, dlatego opcja gola po obu stronach jest wielce prawdopodobna.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Serbia – Anglia

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Serbia – Anglia. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola dla Serbii ma Aleksandar Mitrović po kursie 4.10, natomiast dla Anglii Harry Kane – 1.92.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Serbia – Anglia

Anglia w ostatnich czterech spotkaniach odniosła tylko jedno zwycięstwo

Tylko w jednym meczu potrafili zachować czyste konto

Serbia na pięć pojedynków odniosła dwie wygrane, między innymi ze Szwecją 3:0

Tylko z Rosją nie potrafili zdobyć bramki

Przewidywane składy Serbia – Anglia

Serbia: V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic

V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic Anglia: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

