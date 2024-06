Belgia – Słowacja 17.06 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.75 Belgia - Słowacja Powyżej 2.5 gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Belgia – Słowacja. Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech powoli nam się rozkręcają, a przed nami czwarty dzień zmagań na piłkarskich boiskach. W meczu otwarcia między Niemcami, a Szkocją zobaczyliśmy aż sześć bramek i chcemy ich oglądać jak najwięcej przez cały miesiąc. Na placu boju mamy 24 najlepsze reprezentacje na Starym Kontynencie, a wśród nich znajduje się Polska, która do gry wchodzi w najbliższą niedzielę. W poniedziałek 17 czerwca o godzinie 18:00 na Deutsche Bank Park we Frankfurcie Belgia zagra ze Słowacją w pierwszej kolejce zmagań w grupie E. Czy będziemy świadkami goli w tym starciu? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Belgia – Słowacja.

Belgia – Słowacja – typy bukmacherskie

Belgia kolejny raz przyjeżdża na wielki turniej z dużymi nadziejami i należy do grona faworytów. Są ku temu podstawy, ponieważ eliminacje przebrnęli błyskawicznie i bez porażki z bilansem (6-2-0) mając za rywali takie zespoły jak Austria, Szwecja czy niewygodny Azerbejdżan, także grupa naprawdę do najłatwiejszych nie należała. Bilans bramkowy także do pozazdroszczenia: 22 bramki strzelone i tylko cztery stracone. Tylko razem z Azerbejdżanem wygrali skromnie 1:0, a tak to byliśmy przeważnie świadkami kilku goli w pojedynkach z ich udziałem. Zgubili punkty tylko w drugiej kolejce z Austrią remisując 1:1, ale Austriacy naprawdę też mieli bardzo udane kwalifikacje i awansowali na EURO 2024 z drugiego miejsca oraz przedostatnim swoim meczu ze Szwecją, gdzie byli już pewni biletów do Niemiec, więc delikatnie eksperymentowali, a przy okazji w zespole było kilka kontuzji. Ta drużyna przeżywała „złotą generację talentów”, ale niestety brakowało tej „kropki nad i” i zdobycia mistrza Europy lub świata. W czerwcu zagrali tylko dwa mecze towarzyskie i pokonali 2:0 Czarnogórę oraz 3:0 Luksemburg, więc rywale nie z najwyższej półki, ale też nie najgorsi.

Słowacja w kwalifikacjach musiała uznać wyższość tylko reprezentacji Portugalii w grupie J, która była bezbłędna i wygrała wszystkie 10 spotkań! Sami zajęli drugie miejsce z 22 punktami, bilansem (7-1-2) i bezpośrednio awansowali do turnieju głównego. Przegrane oczywiście tylko z ekipą Cristiano Ronaldo, a remis bezbramkowy tylko w pierwszej kolejce z Luksemburgiem, więc dopiero się rozkręcali. Strzelili 17 bramek, więc w ofensywie spisali się nieźle, a jeśli chodzi o mecze towarzyskie to w czerwcu pokonali San Marino 4:0 oraz Walię 4:0, czyli zespół, który wyeliminowaliśmy w finale baraży.

A reasumując to pokazali w tych meczach, że potrafią strzelać nawet mocniejszym rywalom, w eliminacjach Portugalii strzelili dwa gole, a Belgia to jedna z najlepszych ofensyw na świecie, więc tutaj proponuję powyżej 2.5 gola w meczu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Belgia – Słowacja

Można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Romelu Lukaku po stronie Belgii – 1.70, a u rywali David Strelec 5.10.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Belgia – Słowacja

Słowacja w ostatnich swoich dwóch meczach strzeliła aż osiem goli

Na ostatnich siedem spotkań przegrali zaledwie raz

Ostatnia porażka Belgii miała miejsce w listopadzie 2022 roku na mundialu w Katarze przeciwko Maroko 0:2

Co do meczów bezpośrednich to na trzy pojedynki raz wygrała Belgia, dwukrotnie padł remis, w każdym z nich BTTS

Przewidywane składy Belgia – Słowacja

Belgia: Casteels; Faes, Witsel, De Cuyper; Castagne, Mangala, Onana, Doku; Trossard, De Bruyne; Lukaku

Casteels; Faes, Witsel, De Cuyper; Castagne, Mangala, Onana, Doku; Trossard, De Bruyne; Lukaku Słowacja: Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin



