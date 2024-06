Austria – Francja 17.06 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.95 Austria - Francja Powyżej 9.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Austria – Francja, czyli na pierwszą kolejkę fazy grupowej Euro 2024. W poniedziałek 17 czerwca, reprezentacja Francji zmierzy się z Austrią w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy. Spotkanie to odbędzie się w Dusseldorfie o godzinie 21:00. Czy dwukrotni Mistrzowie Świata rozpoczną turniej w dobrym stylu, czyli od przekonywującego zwycięstwa? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie!

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO i skorzystaj z promki kurs 200 na wygraną Francji w meczu z Austrią! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Austria – Francja – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na pierwszą kolejkę fazy grupowej dość trudne do analizy. Reprezentacja Austrii pod batutą Ralfa Rangnicka to naprawdę jakościowa drużyna. Austriacy na Mistrzostwa Europy rozgrywane w Niemczech awansowali bezpośrednio przez kwalifikacje, gdzie zajęli drugie miejsce w Grupie F. W 8 meczach zebrali 19 punktów, strzelając przy tym 17 goli, sami tracąc tylko 7. Do liderującej Belgii stracili zaledwie 1 punkt. Rok 2023 był niezwykle udany dla nich, bowiem na 10 rozegranych spotkań wygrali 7, dwa zremisowali i jeden przegrali. W meczach o stawkę stracili punkty tylko z wspomnianymi już Belgami. Obecnie, Austriacy mają serię 5-ciu zwycięstw z rzędu. W trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej wygrali 2:0 ze Słowacją oraz 6:1 z Turcją. W czerwcu pokazali się po raz kolejny ze solidnej strony. Zremisowali ze Szwajcarią i pokonali Serbię 2:1.

Dwukrotnych Mistrzów Świata – reprezentację Francji nikomu nie trzeba przedstawiać. Ekipa Didiera Deschampsa to jedna z najsilniejszych reprezentacji na świecie, która na każdą pozycję ma kilku światowej klasy zawodników. Francuzi na nadch0dzące Euro 2024 awansowali z pierwszego miejsca w Grupie B. Les Bleus wygrali ją w cuglach, zdobywając 22 punkty na 24 możliwe. Jedyna strata punktów nastąpiła w ostatnim meczu eliminacyjnym, kiedy to zmierzyli się na wyjeździe z Grecją. W 8 meczach, Francuzi zdobyli 29 bramek, tracąc przy tym zaledwie 3. Niekwestionowanym liderem drużyny jest Kylian Mbappe, który w eliminacjach zdobył 9 goli i zaliczył 7 asyst. W trakcie marcowej przerwy na kadrę, reprezentacja Francji zagrała dwa spotkania. Pierwsze z nich to porażka 0:2 z Niemcami, natomiast drugie to zwycięstwo 3:2 nad reprezentacją Chile. Przed turniejem Francja pokonała Luksemburg i bezbramkowo zremisowała z Kanadą.

Nie tak dawno obie ekipy miały okazję się spotkać. Miało to miejsce w Lidze Narodów w 2022 roku, gdy obie ekipy były razem w Grupie 1. Ostatnie spotkanie tych ekip to wygrana Francuzów 2:0 na Stade de France 22 września. Na listę strzelców wpisali się wówczas Kylian Mbappe oraz Olivier Giroud. Pierwsze spotkanie natomiast w ramach tej Ligi Narodów to remis 1:1 w Wiedniu. Wówczas na pierwszą połowę Austriacy schodzili z prowadzeniem dzięki trafieniu Andreasa Weimanna. Pod koniec meczu jednak wspomniany już Kylian Mbappe wyrównał i ustalił wynik spotkania. Do tej pory obie ekipy mierzyły się ze sobą 11-krotnie. Dwukrotni Mistrzowie Świata wygrywali 8 razy, raz padł remis oraz dwukrotnie górą byli Austriacy.

Moim zdaniem zobaczymy dość ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym przeciwnika. To powinno przełożyć się na celne strzały, zatem gramy over 9.5 po kursie @1.95 w ofercie legalnego bukmachera TOTALBET.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Austria – Francja

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Austria – Francja. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma oczywiście Kylian Mbappe po kursie @1.84.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Austria – Francja

Austria jest niepokonana od siedmiu spotkań

Francja wygrała dwa mecze z ostatnich trzech

W ostatnich czterech bezpośrednich meczach trzy razy zanotowano BTTS

Przewidywane składy Austria – Francja

Austria: Schlager – Posch – Lienhart – Trauner – Mwene – Lainer – Kainz – Seiwald – Baumgartner – Sabitzer – Gregoritsch

Schlager – Posch – Lienhart – Trauner – Mwene – Lainer – Kainz – Seiwald – Baumgartner – Sabitzer – Gregoritsch Francja: Maignan – Kounde- Saliba – Lucas Hernandes- Theo Hernandez – Tchouameni – Rabiot – Griezmann – Coman – Giroud – Mbappe

Fot. PressFocus