Turcja – Gruzja 18.06 – Typy bukmacherskie

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Turcja – Gruzja. Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech powoli nam się rozkręcają, a przed nami szósty dzień zmagań na piłkarskich boiskach. W meczu otwarcia między Niemcami, a Szkocją zobaczyliśmy aż sześć bramek i chcemy ich oglądać jak najwięcej przez cały miesiąc. Reprezentacja Polski po dobrym meczu niestety przegrała 1:2 z Holandią, ale trzeba dać z siebie wszystko w następnych spotkaniach. We wtorkowy wieczór 18 czerwca o godzinie 18:00 na Signal Iduna Park w Dortmundzie reprezentacja Turcja zmierzy się z Gruzją w swoim pierwszym meczu na tych mistrzostwach. Czy będziemy świadkami goli w tym starciu? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Turcja – Gruzja.

Turcja – Gruzja – typy bukmacherskie

Turcja bardzo pozytywnie zaskoczyła w eliminacjach do EURO 2024, bo wygrała zmagania w grupie D, gdzie za rywali mieli Chorwację, Walię czy Armenię. Jedyna ich porażka miała miejsce w 2. kolejce przed własną publicznością właśnie z Chorwatami, ale zrewanżowali się w drugim meczu wygrywając na wyjeździe. W międzyczasie remis z Armenią i w ostatniej kolejce z Walią, ale tutaj już wiedzieli, że zajmą finalnie pierwszą pozycję. Łotwę pokonali dwa razy, Armenię na wyjeździe również, a tam zawsze się ciężko gra. Strzelili w tych pojedynkach ogółem 14 bramek, tracąc siedem, także defensywa delikatnie do poprawy. W spotkaniach towarzyskich nie wypadli za dobrze, bo przegrali z Węgrami 0:1, następnie dotkliwe lanie od Austrii aż 1:6, bezbramkowy remis z Włochami po niezłym meczu i na koniec porażka na PGE Narodowym z reprezentacją Polski 1:2, bo bramce Nicoli Zalewskiego w doliczonym czasie gry. Turcy na dwóch ostatnich EURO grali, ale kończyli na fazie grupowej, a teraz są trzeci raz z rzędu na ME. Chociaż największy sukces odnieśli w 2008 roku, gdzie dotarli aż do półfinału rozgrywek. Mają naprawdę kim postraszyć: Arda Guler (Real Madryt), Cenk Tosun (Besiktas), Kenan Yildiz (Juventus), Zeki Celik (AS Roma), Hakan Calhanoglu (Inter Mediolan) czy Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Gruzja pierwszy raz w swojej historii zagra w dużej imprezie międzynarodowej, mimo że nikt się tego nie spodziewał. W grupie A, gdzie mierzyli się z Hiszpanią, Szkocją czy Norwegią zajęli dopiero 4. miejsce. Wygrali zaledwie dwa mecze i to z Cyprem, czyli najsłabszym zespołem w grupie, który przegrał wszystkie osiem spotkań. Dwa remisy: z Norwegią i Szkocją, a reszta pojedynków niestety przegrana. Z Hiszpanami nie mieli nic do powiedzenia, bo w dwóch meczach bezpośrednich stracili aż 10 bramek: 1:3 i dotkliwe 1:7. W półfinale pokonali Luksemburg u siebie 2:0 i w finale po rzutach karnych wyeliminowali reprezentację Grecji.

Doświadczenie, jakość gry, zawodników zdecydowanie po stronie Turcji, stawiam na ich wygraną.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Turcja – Gruzja

LV BET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Turcja – Gruzja. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Cenk Tosun z Turcji – 3.10, natomiast po stronie Gruzji Khvicha Kvaratskhelia – 4.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Turcja – Gruzja

Na ostatnie pięć pojedynków bezpośrednich trzy razy wygrywała Turcja, raz padł remis i raz górą była Gruzja

W trzech meczach zobaczyliśmy BTTS

Turcja bez zwycięstwa od pięciu spotkań, natomiast Gruzja wygrała trzy ostatnie spotkania (jeden po rzutach karnych)

Przewidywane składy Turcja – Gruzja

Turcja: Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Guler, Yildiz, Akturkoglu; Yilmaz

Gunok; Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Guler, Yildiz, Akturkoglu; Yilmaz Gruzja: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze



