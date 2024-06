Niemcy – Węgry 19.06 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.03 Niemcy - Węgry Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie na mecz Niemcy – Węgry. Pierwsza kolejka fazy grupowej na mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech powoli przechodzi do historii i już widzieliśmy w akcji wszystkie 24 reprezentacje. Najgorzej rozpoczęła Szkocja, która straciła aż pięć goli.

Polacy czują niedosyt, bo grali dobrze i Holandia była do ogrania, a przynajmniej do wywalczenia remisu. Zaskoczyła Rumunia, która pokonała Ukrainę dość gładko 3:0. W środowy wieczór o godzinie 18:00 na MHPArena w Stuttgarcie gospodarz turnieju – Niemcy zagrają z Węgrami w swoim drugim meczu na EURO 2024. Druga kolejka zawsze jest kluczowa i każda ze stron będzie chciała wygrać. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Niemcy – Węgry – typy bukmacherskie

Jak wspominaliśmy wcześniej, Niemcy jako gospodarz nie brali udziału w eliminacjach do głównego turnieju, więc w tym czasie grali tylko mecze towarzyskie. Tutaj jednak radzili sobie ze zmiennym szczęściem i trudno było przewidzieć ich wynik. Przede wszystkim to zmienił się trener z Hansiego Flicka na Juliana Nagelsmanna. Przełom października oraz listopada do najlepszych nie należał, bo remisowali 2:2 z Meksykiem, przegrali 2:3 z Turcją oraz 0:2 z Austrią. Pozytywna atmosfera pojawiła się w marcu. Pokonali wicemistrzów świata Francję 2:0 i Holandię 2:1. Wkradł się jednak bezbramkowy remis z Ukrainą po bezbarwnym meczu i w ostatnim sprawdzianie przed ME wymęczone zwycięstwo 2:1 nad Grecją i zwycięska bramka w ostatnich minutach. Jeśli chodzi o otwarcie EURO 2024, to zaczęli z wysokiego C, pokonując Szkocję aż 5:1. Zdominowali całkowicie swojego rywala, na niewiele im pozwolili, a czerwona kartka w 45. minucie przy stanie 0:2 dodatkowo zdołowała Wyspiarzy. Rywale nie oddali żadnego strzału na bramkę Neuera (gol samobójczy). Niemcy jednak momentami za bardzo się odkrywają i wtedy jest prosta autostrada do gry z kontrataku.

Węgrzy będą zdecydowanie trudniejszym przeciwnikiem. Po sobotniej porażce 1:3 ze Szwajcarią chcą przełamać niepokojącą serię polegającą na tym, że nie wygrali żadnego z ostatnich siedmiu meczów na finałach EURO (cztery remisy i trzy porażki na koncie). Ze Szwajcarami zagrali słabo, chociaż na początku drugiej połowy i przy golu kontaktowym zaczęli się prezentować znacznie lepiej, poczuli wiatr w żagle. Trwało to jednak raptem kilkanaście minut. Byli blisko doprowadzenia do remisu, jednak fatalny błąd Williego Orbana doprowadził do straty bramki na 1:3. Węgrzy przed turniejem pokonali towarzysko Turcję, Kosowo czy Izrael. Na turniejach międzynarodowych doświadczenie posiadają, a tutaj muszą postawić wszystko na jedną kartę. Tylko zwycięstwo przedłuży nadzieję na ewentualny awans do 1/8 finału.

Podsumowując, Niemcy są zdecydowanym faworytem, szczególnie po piorunującym otwarciu turnieju, ale Węgrzy z nożem na gardle będą chcieli sprawić niespodziankę. Nie raz już pozytywnie zaskakiwali. Wystarczy przypomnieć EURO 2020 (2021), kiedy to skazywani na pożarcie urwali punkty Francji i Niemcom. Ode mnie propozycja gola po obu stronach.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Niemcy – Węgry

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Niemcy – Węgry. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma po stronie reprezentacji Niemiec snajper i joker Niclas Fullkrug 2.26, natomiast u Węgrów Barnabas Varga – 5.80.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz fazy grupowej, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Niemcy – Węgry

Niemcy od pięciu spotkań niepokonani, a pierwszy mecz na EURO wygrali aż 5:1 ze Szkocją

Węgry na pięć ostatnich meczów mają trzy zwycięstwa i dwie porażki

W meczach bezpośrednich dwa razy wygrywali Niemcy, raz był remis i ostatnio wygrali Węgrzy w Lidze Narodów 1:0

W dwóch meczach z niedawnych czasów (2022 i 2021) pokrywał się BTTS

Przewidywane składy Niemcy – Węgry

Niemcy : Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz Węgry: Gulacsi; Orban, Lang, Szalai; Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga

Fot. PressFocus