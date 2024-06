Chorwacja – Albania 19.06 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.74 Chorwacja - Albania Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Chorwacja – Albania, czyli na drugą kolejkę fazy grupowej Euro 2024. W środę 19 czerwca, ekipa Luki Modricia, czyli reprezentacja Chorwacji, zmierzy się w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy z reprezentacją Albanii. Czy brązowi medaliści z Mistrzostw Świata 2022 roku zgarną ważny komplet punktów? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten emocjonujący mecz.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij 250 PLN za gol w meczu Niemców z Węgrami ⬅️

Chorwacja – Albania – typy bukmacherskie

To już druga kolejka fazy grupowej Euro 2024, więc czas na kolejne typy bukmacherskie. Brązowych medalistów z Mistrzostw Świata z 2022 roku – reprezentację Chorwacji nikomu nie trzeba przedstawiać. Ekipa Zladko Dalicia to jedna z najsilniejszych reprezentacji na świecie, czego dowodem są kolejno srebrne, jak i brązowe medale z dwóch ostatnich edycji Mistrzostw Świata. Chorwaci na nadch0dzące Euro 2024 awansowali z drugiego miejsca w Grupie d. Ekipa z Bałkanów zmagania w kwalifikacjach zakończyła zdobywając 16 punktów na 24 możliwe. W 8 meczach, Chorwaci zdobyli 13 bramek, tracąc przy tym zaledwie 4. Niekwestionowanym liderem drużyny jest wciąż Luka Modrić, który pozostaje liderem i mózgiem całej reprezentacji. W trakcie marcowej przerwy na kadrę, reprezentacja Chorwacji zagrała dwa spotkania. Pierwsze z nich to wygrana po rzutach karnych z Tunezją. Drugie natomiast to też wygrana, tyle że 4:2 z Egiptem, gdzie na listę strzelców wpisali się Lovro Majer, Andrej Kramarić, Bruno Petković oraz Nikola Vlasić. Chorwaci nieco zawiedli w pierwszym meczu Euro i po przegranej 0:3 z Hiszpanią są postawieni pod ścianą.

Nadchodzące Mistrzostwa Europy będą dopiero drugimi w historii dla reprezentacji Albanii. Drużyna z Bałkanów po raz ostatni grała na mistrzostwach Starego Kontynentu 8 lat temu, czyli w roku 2016. Z pewnością będzie to podniosły czas dla całego kraju, a przede wszystkim dla piłkarzy, którzy będą chcieli zapisać się złotymi zgłoskami w historii swojego kraju. Albańczycy na turniej główny zakwalifikowali się bezpośrednio przed kwalifikację, w których to zajęli pierwsze miejsce w Grupie E, przed Czechami i m.in. Polską. W 8 spotkaniach zgromadzili 15 punktów, z bilansem 12 strzelonych i 4 straconych goli. Najlepszym strzelcem Albanii był Jasir Asani, który strzelił 3 goli i dołożył 2 asysty. W trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej rozegrali dwa spotkania. Pierwsze z nich to wysoka porażka 0:3 z reprezentacją Chile. Drugie natomiast to wyjazdowa klęska 1:0 z reprezentacją Szwecji. W czerwcowych meczach towarzyskich Albania pokazała się z dobrej strony i wysoką dyspozycję potwierdziła w pierwszym meczu Euro 2024. Przegrała co prawda 1:2 z Włochami, ale potrafi zagrozić mistrzom Europy.

Jedna i druga ekipa potrafi pokazać na boisku swój charakter i myślę, że przełoży się to na dużo groźnych akcji w polu karnym rywala. Stawiam na over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.74 w ofercie legalnego bukmachera BETFAN.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Chorwacja – Albania

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Chorwacja – Albania. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma oczywiście Andrej Kramarić po kursie @2.75.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To drugie spotkanie fazy grupowej, które może być kluczowe w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Chorwacja – Albania

Chorwaci wygrali cztery mecze z ostatnich pięciu

Albania w ostatnich pięciu spotkaniach dwukrotnie cieszyła się ze zwycięstwa

To pierwsze bezpośrednie starcie między tymi ekipami

Przewidywane składy Chorwacja – Albania

Chorwacja: Livaković – Juranović – Vida – Gvardiol – Stanisić – Modrić – Brozović – Kovacić – Perisić – Kramarić – Pasalić

Livaković – Juranović – Vida – Gvardiol – Stanisić – Modrić – Brozović – Kovacić – Perisić – Kramarić – Pasalić Albania: Strakosha – Hysaj – Djimsiti – Mihaj – Mitaj – Asllani – Ramadani – Bajrami – Asani – Uzuni – Cikalleshi

Fot. PressFocus